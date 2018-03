ORF SPORT + mit dem Fest für Annemarie Moser-Pröll zum 60. Geburtstag

Am 15. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programm-Highlights am Montag, dem 15. April 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Fest für Annemarie Moser-Pröll zum 60. Geburtstag um 20.15 Uhr, von den Österreichischen Meisterschaften Ski alpin um 20.50 Uhr und von der Tiroler Sportler-Wahl 2012 um 21.10 Uhr sowie Funsport mit Snowboard, Freeski und vielem mehr um 22.10 Uhr.

Annemarie Moser-Pröll feierte am 27. März ihren 60. Geburtstag. Anfang April wurde Österreichs Jahrhundert-Sportlerin im Sporthotel Wagrain zu ihrem Jubiläum der rote Teppich ausgerollt. Zahlreiche Stars erwiesen der legendären Skisportlerin die Ehre, darunter Hermann Maier, Fritz Strobl, Petra Kronberger, Leonhard Stock, Peter Wirnsberger und Thomas Stangassinger. Mit der Schweizerin Marie-Theres Nadig war auch eine ihrer ehemals größten Konkurrentinnen unter den Gratulanten. Annemarie Moser-Pröll holte in ihrer erfolgreichen Karriere sechs Gesamt-Weltcupsiege, fünf Weltmeister-Titel und 1980 in Lake Placid Olympia-Gold. Platz eins in 62 Weltcup-Rennen ist noch heute Rekord.

Johannes Kröll hat sich zum Abschluss der Österreichischen Meisterschaften am Pitztaler Gletscher den Titel in der Abfahrt gesichert. Der 22-jährige Steirer verwies den Kärntner Vorjahressieger Max Franz und den Oberösterreicher Vincent Kriechmayr auf die Plätze zwei und drei. Bei den Damen setzte sich in der Abfahrt Stefanie Moser vor Tamara Tippler und Cornelia Hütter durch. Romed Baumann und Stephanie Venier sicherten sich die Titel im Super-G. Bernhard Graf und Eva Maria Brem heißen die neuen Meister im Riesentorlauf, Wolfgang Hörl und Alexandra Daum im Slalom.

