Sechste "Dancing Stars"-Show mit bis zu 934.000 SeherInnen erfolgreich

Gerald Pichowetz und Roswitha Wieland müssen die Show verlassen

Wien (OTS) - Halbzeit bei den "Dancing Stars" - Gerald Pichowetz und Roswitha Wieland müssen den ORF-eins-Tanzevent verlassen. Bis zu 934.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Freitag, dem 12. April 2013, live um 20.15 Uhr in ORF eins die sechste Ausgabe von "Dancing Stars" - das ist der zweithöchste Wert in dieser Staffel. Die Präsentation der Tänze (20.15 Uhr) sahen durchschnittlich 761.000 Seherinnen und Seher (Marktanteil: 30 Prozent). "Die Entscheidung" um 22.15 Uhr wollten sich im Schnitt 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (34 Prozent Marktanteil) nicht entgehen lassen. Sehr gute Werte auch beim jungen Publikum: In der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen erreichte die Entscheidung einen Marktanteil von 26 Prozent und in der Zielgruppe der 12- bis 29-Jährigen von 22 Prozent. Bei der Präsentation der Tänze waren es 25 bzw. 20 Prozent in den genannten Zielgruppen.

Die nächste Liveshow von "Dancing Stars" steht in gewohnter Weise am Freitag, dem 19. April, live um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF eins.

"'Dancing Stars' ist eine Unterhaltungsshow. Es ist ein Spiel und das Ausscheiden gehört eben dazu. Es ist ein Wunder, dass ich es bis zur Halbzeit geschafft habe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tanzen und Bewegung tut der Gesundheit gut und daher bereue ich es überhaupt nicht, mitgemacht zu haben. Jetzt gehe ich eben wieder ins Fitnesscenter. Ich wünsche allen viel Glück. Möge der Beste gewinnen." sagte Gerald Pichowetz nach dem Aus. Gemeinsam mit Profipartnerin Roswitha Wieland hatte er beim kombinierten Jury-/Publikumsvoting die wenigsten Punkte erhalten und muss daher die Show verlassen. Somit sind folgende acht Paare bei der siebenten "Dancing Stars"-Show am Freitag, dem 19. April, um 20.15 Uhr in ORF eins mit dabei: Marjan Shaki & Willi Gabalier, Rainer Schönfelder & Manuela Stöckl, Monika Salzer & Florian Gscheider, Gregor Glanz & Lenka Pohoralek, Angelika Ahrens & Thomas Kraml, Lukas Perman & Kathrin Menzinger, Susanna Hirschler & Vadim Garbuzov und Biko Botowamungu & Maria Jahn.

ORF-Backstage bietet ab sofort jeden Freitag: "Dancing Stars"-Kindergeburtstag

Der "Dancing Stars"-Kindergeburtstag kann ab sofort gebucht werden und findet von 19. April bis 17. Mai jeden Freitag ab 14.00 Uhr im ORF-Zentrum statt. Er dauert zwei Stunden und bietet neben einer Geburtstagsjause auch die beliebte Führung (inklusive Erlebnisstudios) und als Höhepunkt den Besuch des "Dancing Stars"-Studios während der Proben! Das Mindestalter liegt bei vier Jahren und die maximale Teilnehmerzahl bei 40 Personen. Detaillierte Informationen zu allen ORF-Backstage-Führungen sind telefonisch unter der Hotline-Nummer (01) 877 99 99 oder im Internet unter http://backstage.ORF.at abrufbar.

dancingstars.ORF.at - die Web-Anlaufstelle Nummer eins für alle Fans

Wie es tatsächlich bei den Proben zugeht, welches Tanzpaar sich warum besonders schwer oder leicht tut und welchen Promis das harte Training am stärksten zu schaffen macht - die Website dancingstars.ORF.at liefert den Fans des ORF-Ballrooms alle Infos zu Promis und Profis. Aktuelle Storys über Proben und TV-Auftritte, exklusive Interviews, alle Videos der Auftritte sowie Backstage-Videos, Votings und vieles mehr machen die Site zur Web-Anlaufstelle Nummer eins für alle Tanzbegeisterten.

Alle Shows live und on demand auf http://TVthek.ORF.at

Auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) stehen alle TV-Shows als Live-Stream zum Abruf bereit. Wer seine "Dancing Stars" im Fernsehen verpasst hat oder ihren Auftritt noch einmal genießen will, für den bietet die ORF-TVthek außerdem die kompletten Shows nach der TV-Ausstrahlung als Video-on-Demand. Im Themencontainer gibt es Beiträge, Interviews etc. anderer ORF-TV-Sendungen rund um den ORF-Tanz-Event auf einen Blick.

