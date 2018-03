"im ZENTRUM": Bankgeheimnis adé - na und?

Am 14. April um 22.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Seit durchsickert, wie viele Anleger mit ihrem Geld in Steueroasen geflüchtet sind, steht auch Österreichs Bankgeheimnis im Kreuzfeuer der internationalen Kritik. Mittlerweile will sich Österreichs bisheriger Mitstreiter Luxemburg von seinem Bankgeheimnis verabschieden, Österreich stünde damit in der EU ganz allein da. Die Regierung scheint sich darauf zu verständigen, das Bankgeheimnis für Ausländer aufzugeben, das für heimische Bankkunden hingegen aufrecht zu erhalten. Ist das machbar? Und was haben die Sparer eigentlich davon? Und macht es Österreich wirklich zur Schwarzgeld-Oase? Darüber diskutiert Ingrid Thurnher am Sonntag, dem 14. April 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2 "im ZENTRUM" u. a. mit:

Hans-Peter PORTMANN

Vorstandsmitglied Zürcher Bankenverband

Hannes ANDROSCH

ehem. Finanzminister

Friedrich SCHNEIDER

Ökonom Universität Linz, Experte für Schattenwirtschaft

Karin KÜBLBÖCK

Ökonomin, ATTAC

Peter BARTOS

Steuerberater, Geschäftsführer BDO

