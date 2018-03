Top-Ergebnis für Sophia Schlosser bei der "Sprachmania"

Landesrätin Mennel gratuliert zum Sieg beim Bundesfremdsprachenwettbewerb

Bregenz (OTS/VLK) - Bei der WIFI-Sprachmania, dem Bundesfremdsprachenwettbewerb der österreichischen Gymnasien, hat die Vorarlbergerin Sophia Schlosser am Freitag, 12. April 2013, in Wien mit großartigen Leistungen die Jury überzeugt. Die Schülerin vom Gymnasium Schillerstraße in Feldkirch belegte den 1. Platz in Spanisch, den 1. Platz im Mehrsprachen-Wettbewerb (Englisch und Spanisch) sowie den 3. Platz in Französisch.

Schullandesrätin Bernadette Mennel gratuliert Sophia Schlosser dazu sehr herzlich. "Ich freue mich über diesen tollen Erfolg, der auch ein Beleg für die hervorragende Fremdsprachenarbeit an unseren Schulen ist. Mein Dank gilt allen Lehrpersonen, die sich täglich darum bemühen, die Sprachkenntnisse der Kinder und Jugendlichen zu fördern", so Mennel.

Als Landessiegerin hat sich Sophia Schlosser für die Sprachmania qualifiziert und konnte dort mit ihren Sprachkenntnissen auch die hochkarätige Jury überzeugen. Die Aufgabenstellungen sind jedes Jahr sehr anspruchsvoll und beinhalteten auch dieses Mal Spontanreden, Diskussionsrunden sowie Rollenspiele.

