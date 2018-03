"Granaten, Fahnen, Grenadiere" - Schätze aus dem historischen Zeughaus der Fürsten Esterházy"

Eisenstadt (OTS) - Die neue Ausstellung "Granaten, Fahnen, Grenadiere" auf Burg Forchtenstein gewährt erstmals beeindruckende Einblicke in eine der umfangreichsten privaten Zeughausbestände Europas, die sich über drei Jahrhunderte erstreckt.

Die imposante Sammlung steht in enger historischer Verbindung zum ersten Fürsten Esterházy, Paul I. (1635 - 1713), dessen Leben und vielfältigem Wirken anlässlich seines 300. Todesjahres, ein Jubiläumsjahr gewidmet wird. Seiner umsichtigen Sammelleidenschaft ist die Begründung und Erhaltung der wertvollen Sammlung auf der Burg Forchtenstein zu verdanken: "Ich habe auf Burg Forchtenstein eine schöne Waffensammlung zusammengetragen, deren Wert sich mit den Fahnen, Waffen, Kanonen, Mörsern und verschiedenen Raritäten auf mehrere tausend Gulden beläuft; es ist würdig, dass diese hier verbleibt und nicht entfremdet wird, denn im Falle eines Krieges ist sie äußerst notwendig", hält Paul I. Esterházy in seinem Testament fest.

Im Originalambiente des einstigen "Bollwerks" Forchtenstein -einem der ältesten Museumsstandorte Mitteleuropas - werden nun in zehn neugestalteten Ausstellungsräumen eine Vielzahl dieser einzigartigen und kostbaren Exponate und Raritäten aus der Esterházy'schen Militärgeschichte vom Dreißigjährigen Krieg bis in das späte 19. Jahrhundert gezeigt.

GRANATEN. Explosive Zeiten

Eng mit dem Hause Habsburg verbunden, leisteten die Mitglieder der Familie Esterházy ihren Beitrag an großen kriegerischen Auseinandersetzungen - insbesondere an den Feldzügen gegen das Osmanische Reich, dem "unglückliche(n) türkische(n) Krieg(...)", bei dem "mehr als 10.000 Seelen" alleine in seiner Herrschaft zu Tode kamen, wie Paul I. Esterházy, der maßgebliche Bauherr und Gestalter von Burg Forchtenstein rückblickend berichtete.

Diese Auseinandersetzungen waren es auch, die eine rasante Weiterentwicklung der Waffentechnik und Gerätschaften wie Luntenschlossgewehre, Radschlosspistolen und Steinschlosskarabiner, oder Pläne für Kriegsmaschinen, wie einen historischen "Raketenwerfer" mit sich brachten. Vor allem aber die Entwicklung der auf Burg Forchtenstein in einzigartiger Fülle erhaltenen Glashandgranaten mit tückischer Wirkung, verdeutlichen in den ersten Ausstellungsbereichen die Perfektionierung dieser Kampfmittel im Verlauf von weniger als hundert Jahren.

Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Glashandgranaten - die vermutlich in eigenen Esterházy Produktionsstätten am Geschriebenstein hergestellt wurden - dokumentieren darüber hinaus deren gezielten Einsatz: Die ausführenden "Granaten - Werfer" schwebten ständig in Lebensgefahr, konnte doch die Wirkung der explodierenden

Glashandgranate aufgrund ihrer Reichweite auch für ihren Werfer verheerend sein. Auf Burg Forchtenstein blieben die Kampfmittel viele Jahrzehnte einsatzbereit im Zeughaus - bereit für den Verteidigungsfall, der aber nie eintrat. In den vergangenen Jahren wurden zudem Glashandgranaten nachgebaut und mit Unterstützung des Österreichischen Bundesheeres auch Sprengversuche über deren Wirkung durchgeführt.

Eindrucksvolle Zeitzeugen der Esterházy'schen Militärgeschichte stellen auch die ausgestellten Beutestücke aus der sogenannten "Preußenbeute" - darunter Säbel, Karabiner, Füsiliermützen und Zelte, wie ein Offizierszelt aus Seide oder ein Mannschaftszelt, an dem noch heute die sichtbaren Kampfspuren seiner blutigen Erbeutung erkennbar sind.

Außergewöhnliche Einzelstücke aus den Napoleonischen Kriegen, die auf der Burg Forchtenstein über die Jahrhunderte erhalten blieben, veranschaulichen die bedeutende Rolle der Familie Esterházy in der europäischen Militärgeschichte: etwa ein unter gefährlichsten Umständen von Esterházy'schen Soldaten aus den Händen der Franzosen gerettetes Fahnenstück, meisterlich gefertigte Paradesäbel aus Silber oder eine Säbelscheide eines englischen Marineoffizierssäbel, der aus dem Besitz keines Geringerem als Lord Nelson stammen dürfte.

FAHNEN. Kostbare Symbole der Verbundenheit und Würdigung

Aus edelsten Stoffen gefertigt, mit den Landeswappen und Symbolen aufwändig bemalt und bestickt haben die einzigartigen und kostbaren Krönungsfahnen die Geschichte überdauert und werden erstmals seit drei Jahrhunderten wieder gezeigt.

Aufgrund ihrer politischen Stellung und als Zeichen ihrer Loyalität und politischen Abhängigkeit nahmen die höchsten Vertreter des Hauses Esterházy an den Krönungszeremonien der habsburgischen Kaiser zu ungarischen Königen in Pressburg und Ödenburg teil und trugen dabei spezielle Landes-Fahnen. Von den 87 Fahnenträgern, die in dieser Funktion bei den Königskrönungen zwischen 1563 und 1712 eingeteilt waren, stammten neun aus der Familie Esterházy.

Die älteste erhaltene originale ungarische Krönungsfahne, eines der wertvollsten Stücke der Sammlung Privatstiftung Esterházy, wurde 1618 von Palatin Nikolaus Esterházy, dem Begründer der Schatzkammer auf Burg Forchtenstein, bei der Krönung von Ferdinand II. getragen. Die kostbare Fahne offenbart die älteste bekannte Darstellung der ungarischen Stephanskrone - detailreich abgebildet in ihrem damals vermutlich noch unversehrten Zustand, vor ihrer durch ein Missgeschick hervorgerufenen Beschädigung, mit geradem Kreuz an ihrer Spitze.

Die kroatische Krönungsfahne, die älteste erhaltene Landes-Fahne Kroatiens, trug sein Sohn, Graf Ladislaus Esterházy, der nur 26jährig in der Schlacht von Vezekény gegen die Türken ums Leben kam, 1647 bei der Krönung von Ferdinand IV.

2013 erstmals zu sehen ist die serbische Krönungsfahne. Sie wurde 1655 vom späteren Fürst Paul I. Esterházy anlässlich der Pressburger Krönung Kaiser Leopolds I. zum ungarischen Regenten mitgeführt.

GRENADIERE. Ehre, Rang und Repräsentation

Die Granaten - "Grenaden" - gaben den Grenadieren, also speziellen Infanteriesoldaten ihren Namen. Grenadiere waren seit dem 17. Jahrhundert als Schutztruppe auf Burg Forchtenstein stationiert. Die uniformierte Welt der Truppen und Garden lässt sich in zwei besonderen Schauräumen eindrucksvoll erfassen, die bereits Anfang des 19. Jahrhunderts als Museumsräumlichkeiten genutzt wurden.

Über 500 Husarensäbeltaschen aus napoleonischer Zeit und die komplett erhaltene Ausrüstung der "Leopoldinen-Garde", eines Ehrenzugs, der anlässlich der Hochzeit Leopoldines, Tochter von Fürst Nikolaus II., 1806 ins Leben gerufen wurde, sind noch heute in originaler historischer Aufhängung zu sehen.

Der kürzlich aufwendig restaurierte Gemäldezyklus an 34 Offiziersportraits des Husarenregiments könnte nicht aufschlussreicher die strengen Uniformierungsregeln und -Traditionen sowie die verschiedenartigen militärischen Ränge der damaligen Esterházy Regimenter veranschaulichen. Eine eindrucksvolle Präsentation der Husarensäbel sämtlicher Dienstgrade, vom Offizier bis zu den einfachen Mannschaften, gibt Einblick in die unterschiedliche repräsentative Symbolik.

Granaten, Fahnen, Grenadiere liefert eindrucksvolle Einblicke in die imposanten Zeughausbestände mit einzigartigen Kostbarkeiten und außergewöhnlichen Raritäten aus über dreihundert Jahren und macht den Museumsstandort Burg Forchtenstein als ehemaliges Arsenal und Originalschauplatz erfahrbar. Exponate werden, teils in historisch rekonstruierter, "geballter" Aufhängung präsentiert und vermitteln den BesucherInnen einen authentischen Einblick in das vielbestückte Esterházy'sche Rüstdepot: Hohe Qualität in großer Zahl. -Erlebniswelt Zeughaus.

