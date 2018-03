Care-Energy startet Auslieferung kostenfreier Photovoltaikmodule

Hamburg (ots) - Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

"Die Energieversorgung der Zukunft erfolgt dezentral beim Kunden selbst. Sie ist ökologisch, umweltfreundlich, entlastet die Netze und senkt die Energiekosten für Privatkunden und Kleingewerbe." erläuterte der CEO der mk-group ("Care-Energy"), Martin Richard Kristek. Diese Zukunft beginnt heute. Care-Energy startet die Auslieferung kostenloser Photovoltaikmodule an seine Kunden. Das bedeutet konkret, jeder Care-Energy Kunde erhält nach Prüfung ein Photovoltaikmodul ohne dass dieses vom Kunden gekauft wird. Der vom Modul produzierte Strom - welcher im Hausnetz verbraucht wird - wird dem Kunden mit 19,90 ct/kWh verrechnet. Wieviel das Modul produziert, stellt ein gesonderter am Modul installierter eigener Zähler fest. Der Kunde spart also nicht am Verbrauch selbst und die Kosten werden durch das Modul nicht weniger, aber eine größere Gewissheit Ökoenergie zu beziehen gibt es nicht und der Kunde wird Teil der Energiewende.

Jedem Privatkunden, der das Modul verwendet, garantiert Care-Energy dauerhaft seinen Strompreis von 19,90 Cent pro kWh (monatliche Grundgebühr: 6,99EUR). Die Module sind mobil und können auch in Mietwohnungen verwendet werden. Der eingebaute Wechselrichter der Module ermöglicht es, das Gerät einfach an die Steckdose anzuschließen. Weder die Elektrik noch der Zähler müssen verändert werden. Jeder Kunde kann seine eigene Energiewende bei sich zu Haus einleiten, egal ob er Dachfläche zur Verfügung hat oder nicht. Die Technik ist einfach, sicher und komfortabel."

"Wir werden dafür sorgen, dass sich dezentrale Versorgungskonzepte immer weiter verbreiten. Noch im April werden die ersten 40.000 Wp bei unseren Care-Energy Kunden installiert und monatlich um weitere 40.000 Wp erweitert." Die ständige Behauptung, der Ausbau der Ökoenergie sorge für steigende Strompreise, sei falsch, so der CEO der mk-group weiter. Für den Anstieg der Energiekosten in Deutschland seien fehlgeleitete Förderansätze und die Gier einiger Versorgungsunternehmen verantwortlich. "Wenn die Politik die Förderung der Ökoenergie endlich sinnvoll regelt und dezentrale Ansätze fördert, wird die Energiewende schnell gelingen. Die aktuelle Versorgung mit zentralen Großkraftwerken ist nur eine Übergangszeit. Die dezentrale Zukunft der Energieversorgung beginnt jetzt."

Martin Kristek betonte, dass die mit den Photovoltaikmodulen erzeugte Energie ausschließlich für den Eigenverbrauch der Privathaushalte genutzt werde. "Wir kommen ohne Subventionen, EEG-Umlage und Netzausbau aus. Dadurch, dass wir nur in das Hausnetz des Kunden einspeisen und das Übertragungsnetz nicht nutzen, wird unsere Ökoenergie nicht subventioniert und das öffentliche Übertragungsnetz entlastet. Diese Vorgehenseise sorgt dafür, dass andere Stromkunden für unsere Ökoenergieproduktion bei unseren Kunden über Steuern und Abgaben nicht mitbezahlen."

Wie die Energiewende mit Care-Energy funktioniert und weshalb Care-Energy der Energieversorger der Energiewende ist, sehen Sie im Film von Frank Farenski "Leben mit der Energiewende" Hier der Link zum Film:

http://www.care-energy-online.de/index.php/newsfeeds/tvmenu.html

Informationen zum Unternehmen:

www.care-energy.de

Care-Energy ist die wichtigste Marke der mk-group Holding in Hamburg. Das Unternehmen beschäftigt in Deutschland derzeit rund 7.389 Care-Energy Energieberater. Care-Energy versorgt derzeit rund 214.734 zufriedene Kunden ausschließlich mit Öko-Energie und bietet als Energiedienstleister in Deutschland Contracting für alle, also neben der Industrie und Großgewerbe auch für Privathaushalte und kleine Unternehmen, an. Zudem bietet Care-Energy zurzeit den einzigen Sozialtarif für Energiebezug für bedürftige Haushalte, eine kostenlose Energieeffizienzberatung, einen kostengünstigen Bezug von energieeffizienten Haushaltsgeräten, Geräte- und Installationsservice und energieeffiziente Renovierung. Ausgezeichnet wurden die Aktivitäten von Care-Energy im Rahmen: Land der Ideen 2011, Best of Mittelstand 2012, Clean Tech Media Award 2012 und seit 2013 wird Care-Energy vom Verbraucherschutz empfohlen.

Rückfragen & Kontakt:

Dkfm. Marc März

marc.maerz @ care-energy.de



mk-power Ihr Energiedienstleister GmbH & Co.KG

mk-energy Ihr Energieversorger GmbH & Co.KG

mk-grid Ihr Netzbetrieb GmbH & Co.KG

mk-engineering GmbH & Co KG

neutral commodity clearing GmbH & Co.KG

Energy TV24 GmbH & Co.KG



phG: mk-group Holding GmbH



Vertreten durch den geschäftsführenden Gesellschafter:

Martin Richard Kristek (Geschäftsführer phG)

martin.kristek @ care-energy.de



Kontakt:

Telefon: +49 (0) 40 414 314 858 0

Telefax: +49 (0) 40 414 314 858 9

E-Mail: office @ care-energy.de



Post- und Geschäftssitz:

Dessauer Strasse 2-4

20457 Hamburg



Care Energy Shop

Spaldingstrasse 85, 20097 Hamburg

Mo-Fr 09:00 bis 18:00 Uhr