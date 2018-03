Jan Krainer übernimmt Vorsitz der SPÖ-Landstraße

Erich Hohenberger zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt

Wien (OTS/SPW) - Mit großer Mehrheit (93 Prozent) wurde Jan Krainer gestern Abend von den Delegierten der Bezirkskonferenz Landstraße, an der unter anderem auch Bürgermeister Michael Häupl und Vizebürgermeisterin Renate Brauner teilnahmen, zum Bezirksvorsitzenden der SPÖ Landstraße gewählt. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger sowie Bezirksrätin Patricia Anderle, Stadtrat Andreas Mailath-Pokorny, SPÖ Landstraße-Klubvorsitzender Thomas Ritt, SPÖ Wien-Klubvorsitzender Rudi Schicker, Bezirksrätin Susanne Wessely und Gemeinderat Ernst Woller gingen aus der Wahl als stellvertretende Vorsitzende hervor. Krainer wurde außerdem mit rund 97 Prozent zum Spitzenkandidaten der SPÖ-Landstraße zur Nationalratswahl gewählt.****

"Ich bin seit frühester Jugend im Bezirk aktiv und konnte viele Projekte auf Bezirksebene mitgestalten. Nun den Vorsitz der SPÖ-Landstraße zu übernehmen, ist eine besonders große Ehre und Freude", bedankte sich Krainer bei den Delegierten.

"Gemeinsam haben wir als SPÖ-Landstraße in den letzten Jahren für den dritten Bezirk sehr viel erreicht. Der neue Bahnhof Wien Mitte hat das öffentliche Verkehrsnetz weiter verbessert. In St. Marx und in Eurogate haben wir mit modernen Stadtentwicklungsgebieten die Zukunft nach außen sichtbar gemacht", unterstrich Krainer den Einsatz der SPÖ-Landstraße in den vergangenen Jahren.

Krainer möchte die bisherige erfolgreiche politische Arbeit im Bezirk fortsetzen und die sozialdemokratische Handschrift weiterhin deutlich sichtbar machen. "Gemeinsam mit meinem Team möchte ich den Landstraßerinnen und Landstraßern in den kommenden Monaten zeigen, dass wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hinter der positiven Entwicklung des Bezirkes stehen. Ich freue mich darauf, mit einem starken Team gemeinsam wegweisende Visionen und Pläne zu entwickeln. Denn unser Ziel ist es, auch in Zukunft die gestaltende Kraft im Bezirk zu bleiben. Mit uns hat die Landstraße Zukunft!", so Krainer abschließend.

Jan Krainer startete seine politische Laufbahn 1993 als Bezirkssekretär in der SPÖ-Landstraße. 1994 wurde er Bezirksrat, im Jahr 2002 wurde er in den Nationalrat gewählt und seit 2007 ist er dort SPÖ-Budget- und Finanzsprecher. Auf Bezirksebene war er seit 2003 stellvertretender Vorsitzender der SPÖ-Landstraße. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Tel.: +43 1 534 27/222

wien.presse @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at