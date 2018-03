FP-Heinreichsberger: Rekord bei Parkplatzklau und Parkstrafen in Ottakring steht bevor

Parkpickerl-Abzocke offenbar Vassilakous Lebenselixier

Wien (OTS/fpd) - "Die Menschen und hier insbesondere die Autofahrer in Wien gnadenlos auszusackeln, macht das Leben der grünen Verkehrsstadträtin offenbar erst so richtig lebenswert", meint der Ottakringer FPÖ-Klubobmann Mag. Georg Heinreichsberger bezugnehmend auf den Straffeldzug der Weißkappler in Gassen mit zu geringer Restfahrbahnbreite. Offenbar werde Vassilakou erst Ruhe geben, wenn das Parkpickerl überall flächendeckend eingeführt ist. Anders sei es nicht zu erklären, dass man sich jetzt plötzlich um die Fahrbahnbreite sorgt, die jahrelang kein Problem war. Es sei eine Ungeheuerlichkeit, wenn hier jetzt doppelt abkassiert werde. Mit Parkpickerlausweitung und rekordverdächtigen Parkstrafen vor allem rund um den Wilhelminenberg wird von SPÖ und Grünen im großen Stil abgecasht. Um in weiterer Folge die Ausweitung des Pickerls bis an den Stadtrand argumentieren zu können, werde überdies systematisch Parkplatzklau betrieben. Dass nur gestraft würde, weil es anonyme Anzeigen gäbe, könne Heinreichsberger nicht glauben. Vielmehr sehe es so aus, als wären es SPÖ und Grüne selbst, die hier zum Geldeitreiben auffordern. Die FPÖ-Ottakring werde hierzu in der nächsten Bezirksvertretungssitzung eine Reihe von Anfragen einbringen, kündigt Heinreichsberger abschließend an. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle