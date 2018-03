Mikl-Leitner und Kogler besuchen das Schubhaftzentrum Vordernberg

Vertragsunterzeichnung mit der Gemeinde Vordernberg über die Übertragung von Dienstleistungen im Schubhaftzentrum

Wien (OTS) - Innenministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner und der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Mag. Mag. (FH) Konrad Kogler besuchten am 12. April 2013 das neue Zentrum für Rückführungen in Vordernberg. Sie führten Gespräche mit dem Bürgermeister der Marktgemeinde Vordernberg, Walter Hubner, sowie den Vertretern des Landes Steiermark, Landtagsabgeordneter Monika Kaufmann und dem Klubobmann und Landtagsabgeordneten Mag. Christopher Drexler.

"Vordernberg nimmt mit dem Schubhaftzentrum in Österreich eine Vorreiterrolle ein. Die Achtung der Menschenwürde und die möglichste Schonung der Angehaltenen ist uns ein großes Anliegen", sagte Innenministerin Mag.a Johanna Mikl-Leitner anlässlich der Vertragsunterzeichnung mit der Gemeinde Vordernberg. Im Vertrag wurde die Übertragung von Dienstleistungen im Schubhaftzentrum an die Gemeinde Vordernberg festgeschrieben. Der Gemeinde werden alle Leistungen übertragen, die über die hoheitlichen Kernaufgaben der Polizei hinausgehen. Dazu zählen unter anderem das gesamte Betreuungsmanagement, die Gesundheitsversorgung, Teile des Gebäudemanagements, Verwaltungstätigkeiten, der Betrieb des Warenkiosks und der Bücherei sowie die Wäschereinigung.

"Ziel ist es, den Menschen in der Schubhaft eine Umgebung zu bieten, in der sie sich möglichst wohlfühlen können. Mit der Errichtung des Zentrums profitiert die Gemeinde Vordernberg und die gesamte Region in der Obersteiermark", sagte die Innenministerin. Eine Studie des Ökonomen Univ.-Prof. Dr. Gottfried Haber von der Universität Klagenfurt belegt, dass mit dem neuen Zentrum rund 180 neue Arbeitsplätze geschaffen werden und für die Region eine jährliche Wertschöpfung in der Höhe von 13 Millionen Euro entsteht.

"Das neue Zentrum dient ausschließlich dem Schubhaftvollzug und wird unter Berücksichtigung nationaler und internationaler Erfahrungen bestens ausgestattet. Auch die rund 50 Polizistinnen und Polizisten aus der Region, die hier ihren Dienst versehen, werden optimale Rahmenbedingungen vorfinden", erklärte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Mag. Mag. (FH) Konrad Kogler.

Das Schubhaftzentrum in Vordernberg in der Steiermark soll zeitgleich mit dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) Anfang 2014 in Betrieb gehen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Mag. Andreas Wallner, Pressesprecher der Bundesministerin

Tel.: +43-(0)1-53126-2027

andreas.wallner @ bmi.gv.at



Bundesministerium für Inneres

Kompetenzcenter Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit - Pressestelle

+43-(0)1-53 126-2488

pressestelle @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at