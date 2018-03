Kick Off zu Schülerwettbewerb an der FH Kärnten

Villach (OTS) - Am Freitag, 12. April, stürmten rund 200 junge Forscherinnen und Forscher den Standort Villach der Fachhochschule Kärnten. Anlass war der Auftakt zum Wettbewerb "Battery Revolution", dessen Ziel es ist kreative Ideen zur alternativen Energiespeicherung zu finden. An der FH Kärnten holten sich Kinder und Jugendliche dafür Tipps von Experten aus der Wirtschaft. Ziel der Veranstaltung ist es, bei Schülern und Lehrlingen das Interesse für Technik und wissenschaftliches Arbeiten zu wecken.

"Kurz still sitzen" hieß es zu Beginn der Veranstaltung, als Expertinnen und Experten einen allgemeinen Überblick über das Thema Energie gaben. Nachdem die Besucherinnen und Besucher im Alter zwischen fünf und 17 Jahren ihr Basiswissen rund um erneuerbare Energien und Möglichkeiten der Energiespeicherung vertieft hatten, ging es in die Workshops und damit an die praktische Arbeit. Initiiert wurde der Wissenschaftswettbewerb vom Projektkonsortium des von der FFG geförderten Talente regional Projektes "Battery Revolution", die Umsetzung erfolgt von Online-Forschungsplattform ScienceClip.at. Nach dem Auftakt am 12. April sollen Schülerinnen und Schüler nun selbständig Konzepte für innovative Energiespeicher erarbeiten und Prototypen bauen. Prämiert werden Funktionalität und Kreativität.

Die Workshops am Standort Villach der FH Kärnten beschäftigten sich mit den Themen "Erzabbau", "Mobilität der Zukunft", "Photovoltaik und die Möglichkeit der Speicherung". Die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, ihr im Unterricht erlangtes Wissen zum Thema Energie zu vertiefen und sich Zusatzwissen für die Entwicklung ihres Projekts zu holen. Dafür standen den ganzen Vormittag Expertinnen und Experten Rede und Antwort und unterstützen die Schüler bei den ersten Projekt-Schritten.

"Für die FH Kärnten ist ein wesentlicher Aspekt des Talente regional Projektes, die jungen Kärntnerinnen und Kärntner auf die Möglichkeiten einer naturwissenschaftlichen Ausbildung im eigenen Land hinzuweisen und damit langfristig dem Schwund an jungen Nachwuchskräften entgegen wirken zu können," erklärt Claudia Pacher, Forschungskoordinatorin an der FH-Kärnten.

Ab jetzt haben die Schüler bis Anfang Juni Zeit ihre Modelle und kreativen Ideen zur Energiespeicherung beim Wettbewerb einzureichen. Zu gewinnen gibt es tolle Preise für die gesamte Klasse wie etwa eine Grillparty oder eine Tour durch den Hochseilgarten.

Als Projektpartner konnten namhafte Kärntner Unternehmen gewonnen werden, wie etwa im Bereich Energie die Firmen Kelag, Kioto und Infineon. Außerdem unterstützen das Landesmuseum Kärnten, der Naturwissenschaftliche Verein für Kärnten, die Pädagogische Hochschule, energie:autark Kötschach-Mauthen sowie das Klimabündnis diese Initiative. Das Projekt Battery Revolution wird von einem Projektkonsortium bestehend aus FH Kärnten, dem Österreichischen Verband für Elektrotechnik, Bewotech sowie GS gain&sustain OG geleitet.

