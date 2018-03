"Sport am Sonntag" mit Rapid-Präsident Edlinger als Live-Gast

Am 14. April um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert "Sport am Sonntag" am 14. April 2013, um 18.00 Uhr in ORF eins u. a. mit den aktuellsten Infos zur Rapid-Krise und Rapid-Präsident Rudolf Edlinger als Gast.

Rapid-Krise: Präsident Rudolf Edlinger live zu Gast

Der Rapid-Präsident über die Wege aus der Krise und die Zukunft des Rekordmeisters.

Gewichtheben: Matthias Steiner live im Studio

Der Olympia-Held von 2008 beendete seine Sportkarriere und startet in sein neues Leben.

Lauf-Spektakel: 30 Jahre Vienna City Marathon

Zehn Läufer haben bislang alle Wien-Marathons bestritten. Die Reportage über die "Dauerläufer".

Formel 1: Unruhe im Bullenstall

Vettel gegen Webber - Das interne Bullen-Duell geht in Shanghai in die nächste Runde.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

