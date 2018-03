"Thema" über den FBI-Bericht zum Fall Kampusch

Am 15. April um 21.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert "Thema" am Montag, dem 15. April 2013, um 21.10 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Der FBI-Bericht zum Fall Kampusch

Vor neun Monaten war es ein Paukenschlag: das amerikanische FBI und das deutsche Bundeskriminalamt überprüfen die Ermittlungen im Fall Kampusch. Eine Bankrotterklärung für die österreichische Polizei und Justiz? Oder der Versuch, allen Spekulationen endlich ein Ende zu setzen? Seit der Flucht von Natascha Kampusch aus der Gefangenschaft vor fast sieben Jahren wurden immer wieder dieselben Fragen aufgeworfen: Hätte sie früher befreit werden können? Was waren die Ermittlungsfehler? Waren es mehrere Täter, die hinter der Entführung und der Gefangennahme von Natascha Kampusch standen? Haben einflussreiche Vertreter des Staates Österreich bis hinauf zu Staatsanwälten die Ermittlungen gegen einen Pädophilenring behindert, oder waren sie sogar selbst Teil davon? Und: Wurde der Kampusch-Entführer Wolfgang Priklopil ermordet, weil er zu viel wusste? Das Opfer selbst hat immer von einem Täter gesprochen. Zweifel kam unter anderem von honorigen Persönlichkeiten, wie von den ehemaligen Höchstrichtern Ludwig Adamovich und Johann Rzeszut. Seit Jahren wird ein enormer organisatorischer und finanzieller Aufwand betrieben, um Klarheit zu schaffen: Minister und Nationalrat haben Evaluierungskommissionen eingesetzt, Staatsanwälte haben Staatsanwälte überprüft, Akten wurden geöffnet, Akten wurden geschlossen. Seit Juli 2012 haben sich schließlich Ermittler des FBI und des deutschen Bundeskriminalamtes durch den mehr als 300.000 Seiten starken Akt gearbeitet. Jetzt wird das Ergebnis bekanntgegeben. Exklusiv im "Thema"-Studio: der deutsche BKA-Präsident Jörg Ziercke. Christoph Feurstein, Zoran Dobric, Franz Normann und Oliver Rubenthaler berichten.

Ein Bub im Kampf um Recht und Liebe

Abdulkadir Tuncer lebt in Wien-Simmering mit seiner Mutter und seinen drei Geschwistern auf 39 Quadratmetern. Eine ganz andere Welt hat er durch seine Hauptrolle in einem Asyldrama kennengelernt:

Filmfestivals, Auszeichnungen, Applaus und Preise. Der 14-Jährige gilt als neue Nachwuchshoffnung. Demnächst wird er in einem "Tatort" mitspielen. Der berührende Film "Deine Schönheit ist nichts wert" erzählt die Liebesgeschichte zweier Jugendlicher Migranten. Ihr Traum vom neuen Leben in Österreich ist von Abschiebung und familiären Problemen bedroht. Erst während der Dreharbeiten hat Regisseur Hüseyin Tabak, der bei Michael Haneke gelernt hat, erfahren, dass sein Hauptdarsteller vor wenigen Jahren mehrmals selbst kurz vor der Abschiebung aus Österreich stand. Seine guten Schulnoten haben ihn und seine Familie gerettet. Realität und Fiktion treffen in dem Film aufeinander, berichtet Markus Stachl.

