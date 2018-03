Jorge Gonzales und The Saturdays bei E! Entertainment / Der Red Carpet Sender E! Entertainment feierte am Donnerstag, den 11. April einen glamourösen Event von internationalem Kaliber

Unter den VIPs befanden sich unter anderem Jorge Gonzales, Gundis Zámbó, Diana Herold, Alexander Hold, Alexandra Polzin und als Stargäste, die britische Popsensation "The Saturdays".

Anlässlich des Starts von E! Entertianment HD auf der PayTV Plattform Sky am 30.April, feierte E! Entertainment gestern eine rauschende Promi-Party im Münchener baSH DAY.

Neu ist jedoch nicht nur die brilliante HD-Bildqualität und der Verbreitungsweg, sondern auch die Reality-TV Show "The Saturdays -Der Weg nach oben" rund um die britische Popsensation "The Saturdays".

Die Serie begleitet die sexy Girlband, die schon jetzt als die neuen Spice Girls gehandelt wird, bei ihrer Eroberungstour durch Amerika. Elf Top-10-Hits und drei Top-10-Alben in den UK Charts belegen den Erfolg der Newcomerinnen, die nun auch in Deutschland durchstarten. E! Entertainment beweist einmal mehr Nähe zu den Stars, holte "The Saturdays" nach München und sorgte damit mächtig für Furore. Mollie King, Una Healy, Frankie Sandford und Vanessa White scharten tagsüber Paparazzi um sich und begeisterten am Abend mit ihrem Auftritt im baSH DAY die deutschen Stars und Sternchen. (Die fünfte im Bunde, Rochelle Wiseman, konnte aufgrund ihrer Schwangerschaft leider nicht mitfliegen.)

Zu den prominenten Gästen des Abends zählten nebst Katharina Behrends, Geschäftsführerin von Universal Networks International Germany und Elke Walthelm, Vice President Partner Channel Sky Deutschland: Jorge Gonzales (Choreograf, Model), Alexander Hold (TV-Richter), Gundis Zámbó (Moderatorin), Alexandra Polzin (Moderatorin), Stephanie Simbeck (Model), Tina Kaiser (Moderatorin), Doreen Dietel (Schauspielerin), Andrea Sokol (Schauspielerin), Katharina Schwarz (Schauspielerin), Diana Herold (Moderatorin), Sebastian Deyle (Schauspieler), Dieter Landuris (Schauspieler) und viele weitere.

