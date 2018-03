ASKÖ-Wien Landestag: Bewegungscenter Bernoullistraße eröffnet und neuer Vorstand gewählt

Johann Schweiger übernimmt ASKÖ-Wien Präsidentschaft von Beate Raabe-Schasching

Wien (OTS) - Im Rahmen eines außerordentlichen Landestages wurde das ASKÖ-Ballsport Center in der Bernoullistraße offiziell seiner Bestimmung übergeben. Sportstadtrat Christian Oxonitsch eröffnete gemeinsam mit der Verbandspräsidentin Beate Raabe-Schasching und Neo-Präsident Johann Schweiger die Anlage. Beim anschließenden außerordentlichen Landestag mit Neuwahlen übernahm Johann Schweiger die Präsidentschaft von Beate Raabe-Schasching, die zwölf Jahre lang die Geschicke des größten Sportdachverbandes lenkte.

"Ich wünsche dem organisierten Vereinssport, besonders in Wien, dass er endlich die Anerkennung und Unterstützung bekommt, die ihm auf Grund seiner Leistungen für die Gesellschaft zukommen würde. Ich wünsche ihm das, weil nur damit die Sozialisierung unserer Jugend weiterhin erfolgreich sein kann, weil nur damit funktionierende Integration stattfinden kann und weil wohl auch nur damit sichergestellt werden kann, dass wir auch in Zukunft ein leistbares und funktionierendes Gesundheitssystem in Österreich haben werden.

Es hat viel Kraft gekostet, aber noch viel mehr Freude gemacht, eure Präsidentin zu sein!" meinte Beate Raabe-Schasching in ihrer Abschiedsadresse an die Delegierten.

Die scheidende Präsidentin wurde zur Ehrenmitglied des ASKÖ-Landesverbandes Wien gewählt. Die Neuwahlen des Vorstands erfolgten nach geheimer Wahl mit durchwegs mehr als der Zwei-Drittel-Mehrheit.

Als Präsident wird künftig Johann Schweiger dem Verband vorstehen. Der Top-Manager kommt aus dem Rugbysport und kennt die Vereins- und Verbandsarbeit aus eigener Erfahrung bestens. Er übernimmt den Verband nach Jahren der Aufbauarbeit in einem soliden Zustand und kann auf ein erfahrenes Team zählen.

"Sportvereine leisten einen unverzichtbaren Beitrag in vielen gesellschaftlichen Bereichen. Besonders wichtig erscheinen mir die Aufgaben im Jugendbereich, wo bereits viele Akzente gesetzt wurden und noch viele weitere folgen sollen. Auch rund um die Sportstätten als Basis für die Vereinsarbeit sieht der Präsident eine der Kernaufgaben der ASKÖ-Wien.

Rückfragen & Kontakt:

Michael Zink, ASKÖ Wien/ Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

Tel: 01/545 31 31-32, Fax: -17, www.askoe-wien.at, michael.zink @ askoe-wien.at