Industrie begrüßt Wirtschaftsmodul in Richterausbildung

IV-GS Neumayer: Wirtschaftliche Qualifizierung für angehende Richterinnen und Richter - Unternehmenspraxis win-win-Situation für beide Seiten

Wien (OTS/PdI) - "Das heute präsentierte Modell einer wirtschaftlichen Qualifizierung für angehende Richterinnen und Richter schlägt eine Brücke zwischen dem öffentlichen Dienst und der Wirtschaftswelt", begrüßte Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV) die Novellierung des Richterdienstgesetzes. "Unternehmenspraxis für angehende Richterinnen und Richter ist ein wichtiger Schritt um das ökonomische Verständnis zu fördern und beweist, dass die österreichische Justiz auf geänderte Realitäten reagiert", erklärte Neumayer.

Die seit diesem Frühjahr bestehende Möglichkeit für Richteramtsanwärterinnen und Richteramtsanwärter, bis zu 4 Monate ihrer Ausbildung in einem Unternehmen zu verbringen, ermögliche den Juristen, betriebswirtschaftliche Prozesse aus erster Hand zu erfahren und gebe dadurch eine Innenansicht in den Alltag eines Unternehmens. "Praxisbezogene Ausbildung ist immer für beide Seiten eine win-win-Situation und zu unterstützen", so Neumayer.

Rückfragen & Kontakt:

IV-Newsroom

Tel.: +43 (1) 711 35-2306

info @ iv-newsroom.at

www.iv-net.at/medien