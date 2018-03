Öllinger und Schwenter: Regierungsstrategie gegen Armut und Ausgrenzung wirkt nicht

Grüne Vorschläge für neue Antworten auf reale Probleme nach Scheitern der Regierung

Wien (OTS) - "Die österreichische Strategie gegen Armut und Ausgrenzung wirkt nicht. Das ist die Hauptaussage der heute veröffentlichten Zahlen zu Armut und Ausgrenzung für 2011", sagt Karl Öllinger, Sozialsprecher der Grünen, und ergänzt: "Auch wenn der Minister immer wieder betont, dass sich der Anstieg der armutsgefährdeten Menschen um fast 50.000 im Bereich der statistischen Schwankungsbreite befindet, täuscht das nicht darüber hinweg, dass keine Verbesserung der Situation eintritt. Die Regierung hat sich offenkundig damit abgefunden, dass jeder achte Mensch in Österreich armutsgefährdet ist."

"Die Strategie gegen Armut und Ausgrenzung findet keine wirkungsvollen Antworten auf reale Probleme", meint Öllinger. "Nachdem das Hoffen auf die Mindestsicherung nicht gefruchtet hat, ist es hoch an der Zeit, auch noch andere Schritte zu setzen. Dazu zählen ein gesetzlicher Mindestlohn, eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes zumindest auf den EU-Schnitt und staatliche Investitionen in neue Beschäftigung in Zukunftsbranchen wie Pflege, Bildung, Beratung und Betreuung oder Umwelt."

Geradezu zynisch ist nach Ansicht Öllingers die Tatsache, dass nur 0,9 Prozent des BIP ausreichen würden, um allen armutsgefährdeten Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen. "Das ist in etwa der Betrag, der für die Rettung der Hypo-Alpe-Adria aufgewandt wurde. Ich betreibe da keine platte Aufrechnung, sondern verweise nur auf die Selbstverständlichkeit, mit der das Geld zur Bankenrettung flüssig gemacht wurde, während im Parlament nur die Grünen dafür eintreten, zusätzliches Geld für den Kampf gegen Armut und Ausgrenzung, aufzuwenden. Da geht es immerhin um das Leben, die Lebensqualität und die Lebenschancen von mehr als einer Million Menschen, darunter 331.000 Kinder und Jugendliche", sagt Öllinger.

Alarmierend ist auch der Befund zu den "Working Poor", meint die Grüne Frauensprecherin Judith Schwentner. Vor allem Frauen sind von prekären Arbeitsverhältnissen und unfreiwilliger Teilzeit betroffen. "Wer Armut verhindern will, muss Teilzeit aufwerten. Wir brauchen qualifizierte Teilzeitstellen, die Frauen und Männer in bestimmten Lebensphasen die Chance bieten, Beruf und Familie besser zu vereinbaren. Damit Teilzeit nicht zur Sackgasse wird, braucht es einen Rechtsanspruch auf einen Wechsel in Vollzeit. Unternehmen sollten Vollzeitstellen immer zuerst intern ausschreiben müssen", sagt Schwentner.

