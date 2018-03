S C H L U S S B E R I C H T "GEWINN-MoneyWorld 2013" in Linz

Geballtes Know-how zu Vorsorge, Veranlagung, Versicherung und Sparen

Design Center Linz (OTS) - 2. Ausgabe der "GEWINN-MoneyWorld Linz" im Design Center Linz +++ Finanz- und Wirtschaftsexperten gaben Profi-Tipps und topaktuelle Informationen +++ Stargäste:

Finanzministerin Dr. Maria Fekter und Börsenprofi Markus Koch +++

LINZ / WIEN (12. April 2013). - Im Design Center Linz fand gestern (11.4.) der Finanzevent des Frühjahrs, die "GEWINN-MoneyWorld" statt. Die Organisatoren, Reed Exhibitions und der GEWINN-Verlag, konnten dazu 23 namhafte Unternehmen als Teilnehmer begrüßen, darunter börsennotierte Vorzeigeunternehmen wie AMAG, Post AG oder voestalpine, führende Finanzinstitute Österreichs wie Raiffeisen-Landesbank Oberösterreich, Sparkasse Oberösterreich, Oberbank und UniCreditBank Austria sowie Versicherungen wie UNIQA, Wiener Städtische oder Oberösterreichische Versicherung. Insgesamt haben mehr als 1.100 Besucher*) die zweite Ausgabe der "GEWINN-MoneyWorld Linz" besucht. An der abschließenden Abendveranstaltung mit Börsenprofi Markus Koch und Dr. Georg Wailand nahmen rund 300 interessierte Privatanleger teil, die sich Empfehlungen für ihre persönliche Anlagestrategie von den beiden Finanzprofis holten.

Von 10.00 bis 18.00 Uhr nutzten die Besucher die Gelegenheit, Angebote der ausstellenden Unternehmen zu studieren und zu vergleichen sowie in Gesprächen mit den Experten Informationen und Tipps in Sachen Vorsorge, Veranlagung, Versicherung und Sparen zu erhalten. Einige Messebesucher brachten ihre Gemälde, Schmuck- und Kunstgegenstände mit, die von den Schätzmeistern des Dorotheums vor Ort geschätzt wurden. "Der rege Besucherzustrom zur 'GEWINN-MoneyWorld Linz' und besonders zu den Rahmenveranstaltungen bestätigte, dass in diesen volatilen Zeiten ungebrochen großes Interesse an konkreten und fachkundigen Informationen und Orientierung durch Experten besteht", freute sich DI Matthias Limbeck, Geschäftsführer von Reed Exhibitions Messe Wien. Und Dr. Georg Wailand erklärte: "Das besonders Positive war, dass bei der 'GEWINN-MoneyWorld' in Linz heuer tagsüber deutlich mehr Besucher als bei der Premiere im Vorjahr waren. Das zeigt, wie aufnahmefähig der Markt in Oberösterreich für so eine Veranstaltung ist." Das spezielle Interesse der Besucher, so Dr. Georg Wailand, galt dividendenstarken Aktien, höherverzinsten Anleihen sowie klugen Anlagestrategien.

Top-Rahmenprogramm war voller Erfolg

Stargäste: Finanzministerin Dr. Maria Fekter und Börsenprofi Markus Koch

Begleitet wurde die Präsentation der Aussteller von einem ganztägigen Rahmenprogramm, dessen Schauplatz die GEWINN-Bühne war und das unter der Moderation von GEWINN-Herausgeber Dr. Georg Wailand hochaktuellen Themen gewidmet war. "Die Präsentationen auf der GEWINN-Bühne waren extrem gut besucht. Etliche Neuheiten der Anlageszene wurden vorgestellt", freute sich Dr. Georg Wailand.

Den Einstieg zum Bühnenprogramm machte die Eröffnungsrunde mit Dr. Georg Wailand und dem Präsidenten der Oberösterreichischen Wirtschaftskammer, Dr. Rudolf Trauner. Dieser zeigte sich in Anbetracht der ausstellenden Unternehmen und des hochrangig besetzten Programms überzeugt, dass Oberösterreich neben Wien der richtige Standplatz sei, um die "GEWINN-MoneyWorld" zu veranstalten. "Hier sind Spitzenunternehmen vertreten und Banken, denen wir vertrauen können", betonte Dr. Rudolf Trauner. "Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, diese Informationen auf objektiver Weise und im Rahmen dieser Veranstaltung an die Besucher weiterzugeben. Vor allem, wenn man sich auf der Welt und in Europa umsieht, dann merkt man, dass die Menschen wieder mehr Vertrauen in die Finanzwirtschaft brauchen. Aber wir in Oberösterreich sind gut aufgestellt, wir haben keine Finanzskandale, wir haben ordentlich gewirtschaftet und ich bin überzeugt, dass das von den hier ausstellenden Unternehmen im Rahmen dieser Messe entsprechend demonstriert werden kann."

Finanzministerin Dr. Maria Fekter verteidigte Österreichs Bankgeheimnis

Auch die Finanz-, Wirtschafts- und Politprominenz des Landes war wieder zahlreich vertreten und live zu Gast beim Rahmenprogramm auf der GEWINN-Bühne. Einer der Höhepunkte des Fachprogramms der Messe war der Besuch von Finanzministerin Dr. Maria Fekter, die um 12.00 Uhr live von Dr. Georg Wailand zu aktuellen Finanzmarktthemen befragt wurde. Dabei bekundete die Finanzministerin unter anderem ihre Entschlossenheit, weiterhin und vor allem beim Gipfel der EU-Finanzminister in Dublin das österreichische Bankgeheimnis zu verteidigen. Der internationale Druck auf Österreich sei in dieser Frage nicht gerechtfertigt, sagte Dr. Maria Fekter. "Großbritannien ist mit seinen Steueroasen Virgin Islands, Jersey, Guernsey oder den Cayman Islands ein vielfach größeres Steuerhinterziehungsparadies als man das beim Österreichischen Bankgeheimnis vermutet. Wir halten am Bankgeheimnis fest", so die Bundesministerin. Österreich habe mit der Besteuerung von Konten genügend Vorsorge getroffen, um als Oase für Steuerflüchtlinge unattraktiv zu sein. "Wir wollen nicht, dass in privaten Überweisungen geschnüffelt wird. Und ich bin mutig genug, um meine Position gegenüber der EU und in Dublin zu vertreten: Wir werden das Bankgeheimnis nicht lockern, solange Großbritannien nicht auch die eigenen anonymen Trusts, Steueroasen und Geldwäscheparadiese trockenlegt."

Nachdem die Finanzministerin ausgiebig die Fragen der Messebesucher beantwortete, nahmen zusätzlich die Bankenchefs der drei größten Oberösterreichischen Finanzinstitute, Dr. Markus Limberger (Sparkasse Oberösterreich), Dr. Heinrich Schaller (Raiffeisenlandesbank Oberösterreich) und Dr. Franz Gasselsberger (Oberbank AG), zum Bankengipfel auf der GEWINN Bühne Platz. In der einstündigen Diskussion wurde u.a. das Thema Bankenregulierung ausführlich behandelt.

Die weiteren Programmpunkte auf der GEWINN-Bühne waren Vorträge und Interviews mit UNIQUA-Vorsorgexperten Mag. Gerald Hauser zum Thema "Biometrische Risiken - Die Renditen der Zukunft" sowie wikifolio-Gründer und Geschäftsführer Andreas Kern Das Nachmittagsprogramm startete mit Euro-Skills-Sieger 2012 Andreas Brunner, der am Beispiel der voestalpine vorführte, wie Karriere mit Lehre funktioniert. Marktchancen mit Zertifikaten (RCB-Experte Aleksander Makuljevic), aktuelle Anlagetrends, ihre Chancen Risiken (Robert Zadrazil, Vorstand Private Banking Bank Austria), Investieren in Edelmetallen (Franz Artmüller, Münze Österreich) und Tipps für Fremdwährungskreditnehmer (Finanzierungsexperte Mag. Gerhard Massenbauer) waren die weiteren Themen des Nachmittagsprogrammes.

Das Finale bildete am Abend das prominent besetzte GEWINN-Investmentforum mit Börsenstar und n-tv-Moderator Markus Koch und GEWINN-Herausgeber Dr. Georg Wailand mit rund 300 Zuhörern. Zuvor hatten die Messebesucher noch die Möglichkeit zu einer Frage- und Autogrammstunde mit Markus Koch, die ebenfalls bestens besucht war.

Nächster Halt: "GEWINN-Messe 2013" in Wien

"Nach der 'GEWINN MoneyWorld Linz' steht mit der 'GEWINN-Messe' in Wien im Herbst dieses Jahres das nächste hochrangige Finanzevent am Programm", gibt Reed-Geschäftsführer Matthias Limbeck einen Ausblick. Die "GEWINN-Messe" findet am 17. und 18. Oktober 2013 im Congress Center der Messe Wien statt. Mehr Informationen dazu unter www.gewinnmesse.at. (+++)

*) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7 B-VG auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Presseinformationen wenden Sie sich bitte an:

Reed Exhibitions Messe Wien/Presse & PR:

Leitung: Mag. Paul Hammerl



Redaktion: Oliver-John Perry

Tel. +43 (0)1 727 20 2421



Organisation: Natascha Berger, BA

Tel. +43 (0) 1 727 20 2420, Fax 2429

E-Mail: presse @ messe.at