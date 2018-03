Siegfried Meryn und Rudolf Nagiller im informativen Gespräch "Bewusst gesunde" Tipps beim Salzburger "Merkur Circle 2013"

Graz/Salzburg (OTS) - Die Eigenverantwortung in der Gesundheitsvorsorge war eines der zentralen Themen des "Merkur Circle" am Donnerstag, dem 11. April 2013, im Gwandhaus in Salzburg. Der aus dem ORF bekannte Internist Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn diskutierte unter dem Motto "Bewusst gesund - auf den Punkt gebracht!" mit Journalist und Autor Dr. Rudolf Nagiller über die zahlreichen Möglichkeiten, selbst etwas für die Gesundheit zu tun.

Etwa 160 Meinungsbildner aus den Bereichen Gesundheit, Wirtschaft und Politik sowie Partner der Merkur erfuhren im Laufe des informativen Abends, auf welche oft einfache Weise man dem Körper nachhaltig Gutes tun und die Entstehung von Krankheiten vermeiden oder zumindest deutlich hinauszögern kann.

Die verblüffend praktikablen Tipps beeindruckten die Gäste: allen voran Landeshauptfrau Mag. Gabi Burgstaller, ebenso Landtagsabgeordnete Dr. Brigitta Pallauf, die Klubvorsitzende der SPÖ Stadt Salzburg Christine Homola, weiters Dr. Philip Steiner, Vorstandsdirektor der Nürnberger Versicherung AG, Direktor Walter Staudinger (Leiter Kooperationsvertrieb, Wüstenrot AG), Landesdirektor Klaus Kurz (Zürich Versicherung AG), Vorstandsdirektor Thomas Schnöll, MAS (EFS - Euro-Finanz-Service AG), sowie von der Wirtschaftskammer Fachgruppenobmann Christoph Berghammer (Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten) und Elisabeth Steinbacher, Landesgremialobmann-Stv. der Versicherungsagenten).

"Aktiv & Gesund"-Sonderausgabe

Als zusätzliches Service präsentierte die Merkur eine Sonderausgabe ihres Magazins "Aktiv & Gesund", die mit Univ.-Prof. Dr. Meryn und der "ORF nachlese" auf das Thema der Veranstaltung abgestimmt wurde. "Der Merkur Circle soll auch aufzeigen, dass mit wenig Aufwand viel Gutes für die Gesundheit getan werden kann! Es gibt effektive Methoden, das persönliche Wohlbefinden positiv zu beeinflussen und damit auch Selbstverantwortung für eine umfassende, ganzheitliche Vorsorge zu übernehmen", erklärte Komm.-Rat Alois Sundl, Generaldirektor der Merkur Versicherung AG. "Mit diesem interessanten Magazin wollen wir auf einfache Wege zu einem gesteigerten Wohlbefinden aufmerksam machen."

Der "Merkur Circle" als Plattform für gesellschaftliche Trends

Die Merkur Versicherung versteht sich als Meinungsbildnerin und Vorreiterin im Bereich der Gesundheitsvorsorge. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Merkur Circle" ermöglicht sie bereits seit dem Jahr 1997 einen laufenden Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer zu aktuellen Gesundheits- und Vorsorgethemen. So schafft der "Merkur Circle" eine attraktive Plattform zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Trends und Entwicklungen aus den unterschiedlichsten Bereichen wie etwa Sport, Gesundheit oder auch Motivation.

