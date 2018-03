Messe/Konferenz InnoPack Pharma legt den Fokus auf innovative Verpackungen für Compliance und Sicherheit

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Bei der zweiten Auflage der InnoPack Pharma vom 27.-28. Juni 2013 in Mumbai, Indien, werden sich mehr als 150 Fachleute aus der Verpackungsindustrie und etwa 30 Aussteller zu einer Messe und Konferenz versammeln, die sich dem Thema pharmazeutische Verpackungen und Verabreichungssysteme für Arzneimittel widmet.

Die InnoPack India ist einzigartig in der indischen Gesundheitsbranche und zeichnet sich durch ihr hochkarätiges Publikum und ihre Positionierung im Bereich der technischen Innovation für Verpackungs- und Verabreichungssysteme für pharmazeutische Produkte aus. "Die InnoPack bietet eine Plattform mit guten Gelegenheiten, Kontakte zu knüpfen und wichtige Themen der Verpackungsbranche zu diskutieren", erklärt Ulrike Kreysa, Vizepräsidentin des Bereichs Gesundheit bei GS1 Global.

Für die Fachleute aus dem Bereich der Arzneimittelverpackungen hält die diesjährige Veranstaltung viele neue Angebote in Sachen Konferenzthemen, Networking-Formate und Ausstellungsfläche bereit. In diesem Jahr legt die InnoPack mit einem neuen Ansatz den Fokus auf die Innovation bei Arzneimittelverpackungen für Compliance und Sicherheit. Der strategische Beirat hat das Thema zum Leitprinzip erkoren, um die Bedeutung der Compliance bei der Entwicklung von Verpackungs- und Verabreichungssystemen für Arzneimittel hervorzuheben, so dass innovative Lösungen geschaffen werden, um die Einhaltung der Medikationsvorschriften durch Patienten zu verbessern. Zugleich müssen auch Veränderungen der gesetzlichen Anforderungen, die Notwendigkeit der Optimierung von Herstellungsprozessen, Kostensenkung und nachhaltige Entwicklung berücksichtigt werden. Der strategische Beirat setzt sich zusammen aus Gautam Buddha, Seniordirektor der Verpackungsentwicklung bei Dr Reddy's Laboratory, Santanu Chowdhury, stellvertretender Direktor der Verpackungsentwicklung bei Ranbaxy und Rajesh Mishra, Geschäftsführer der Verpackungsentwicklung bei Abbott.

Bei einer Podiumsdiskussion mit internationalen Experten wie Tassilo Korab, Direktor des Healthcare Compliance Packaging Council Europe (HCPC Europe), Laura Bix, ausserordentliche Professorin an der School Of Packaging der Michigan State University, Robert Winter, Direktor für Materialmanagement bei Pfizer und David Dronneau, Leiter der Innovation und Technologie des Bereichs R&D Clinical Supplies bei Sanofi, werden verschiedene Aspekte der Entwicklung innovativer Verpackungslösungen angesprochen. Mehr als 20 Präsentationen und eine Reihe von Debatten liefern einen umfassenden Überblick über die aktuelle Situation und neue Trends in den Bereichen Verpackungstechnik für Patientensicherheit und Compliance, Innovation bei pharmazeutischem Verpackungsmaterial und Verabreichungsgeräten, Verpackungen zur Differenzierung und Verbraucherwahrnehmung von Verpackungen, nachhaltige Verpackungslösungen für Arzneimittel und im Bereich der Entwicklung kosteneffizienter Technologien zur Abwendung von Produktpiraterie.

Die Konferenz und Messe InnoPack Pharma bietet eine Reihe innovativer Networking Sessions, die neben dem eigentlichen Konferenzprogramm veranstaltet werden. Bei diesen Meetings haben die Teilnehmer Gelegenheit, intensiv zu diskutieren und von Experten zu aktuellen Themen beraten zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.innopack-india.com.

Partnerunternehmen und Aussteller, u.a.: SMI Coated Products, Karomi Technology, ITC Limited, Videojet Technologies, USP Packaging Solutions, Super Label Mfg Co, Reynders Label Printing, TEWS Elektronik, SNS Pro-pack Equipments, ITW India und West Pharmaceuticals Services.

Informationen zu den Veranstaltern

Informationen zu CPhI

Die CPhI India ist die grösste und wichtigste Begegnungsstätte der indischen Pharmaindustrie. Die CPhI lockt alljährlich etwa 850 Aussteller und 30.000 Besucher an und liefert uns damit eine unübertroffene Nähe zu allen wichtigen Entscheidungsträgern der indischen Pharmaindustrie.

Informationen zu UBM India

UBM India ist eine Tochtergesellschaft der UBM plc, der zweitgrösste unabhängige Messeveranstalter der Welt. Das Unternehmen ist der grösste Messeveranstalter Indiens und verantwortlich für 26 Messen an verschiedenen Standorten des Landes. Es beteiligt sich zudem an der Veranstaltung von Konferenzen in ganz Indien und der Publikation von Fachmagazinen und Zeitschriften. Näheres finden Sie auf der Website von UBM India auf http://www.ubmindia.in.

