FP-Gudenus: Hundstorfer ist der Totengräber unseres Sozialsystems

SPÖ-Apparatschik muss das Handwerk gelegt werden

Wien (OTS) - SPÖ-Sozialminister Hundstorfer ist nicht nur verantwortlich für einsame Arbeitslosenrekorde sondern gefällt sich offenbar auch in der Rolle des Totengräbers des heimischen Sozialsystems, sagt der Wiener FPÖ-Klubobmann und stv. FPÖ-Bundesobmann Mag. Johann Gudenus. Der Erlass bezüglich Lehre für junge Asylwerber ist angesichts der dramatischen Jugendarbeitslosigkeit und des akuten Lehrstellenmangels ein völlig falsches Signal und wuchtiger Fausthieb ins Gesicht einheimischer Jugendlicher. Ganz abgesehen davon haben junge Asylwerber auch schon jetzt Möglichkeiten, bestimmte Lehrberufe zu ergreifen. Meist scheitert es jedoch daran, dass diese kein Wort Deutsch sprechen oder aber die Bequemlichkeit der ohnehin höheren Grundversorgung und sonstigen Zuwendungen aus dem Steuertopf dem Bezug einer Lehrlingsentschädigung vorziehen. Das Hundstorfer-Motto "Asylwerber zuerst" ist nicht nur angesichts der dramatischen Lage am Arbeitsmarkt eine Bankrotterklärung der Sozialdemokratie, die einheimische Interessen nicht nur in Brüssel sondern in allen Bereichen der österreichischen Politik verrät, hält Gudenus fest. (Schluss)otni

