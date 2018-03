40. Welldone Lounge - "Retrospektive und Prävention"

Wien (OTS) - Am 11. April 2013 lud die Welldone GmbH, Werbung und PR unter dem Motto "Retrospektive und Prävention" zur 40. Welldone Lounge. Die EMS-Lounge im 3. Bezirk, ein Geheimtipp in der Wiener Veranstaltungsszene, erwies sich als perfekter Ort, um Vertreter aus Politik und Wirtschaft sowie aus dem österreichischen Gesundheitswesen zum geselligen Gedankenaustausch zu versammeln. Zum einen gab die 40. Welldone Lounge Anlass zu einer kleinen Retrospektive - die erste Lounge fand am 17. November 2000 in der Druckerei Agenswerk statt. Zum anderen sprach KommR Renate Römer, Obfrau der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA), über die "AUVA gestern, heute und morgen" und die wichtige Aufgabe der Prävention.

200 geladene Gäste hießen Robert Riedl, Geschäftsführer der Welldone GmbH, Werbung und PR, und Mag. (FH) Birgit Bernhard, Head of Accounts, zur 40. Welldone Lounge willkommen. Nach einer kurzen Retrospektive über 39 tolle Locations, spannende Vorträge aus der Gesundheitspolitik und hervorragende Stimmung, sprach Obfrau Kommerzialrätin Renate Römer (AUVA) über den akuten Handlungsbedarf im Bereich der Gesundheitsprävention.

Die AUVA - Gestern, heute und morgen

Die Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) ist mit 4,7 Millionen Versicherten der größte bundesweite Sozialversicherungsträger, der Menschen vom verpflichtenden Kindergartenjahr über Schule, Studium und Erwerbsleben bis zur Pension versichert. Die AUVA erbringt Leistungen für ihre Versicherten in den Bereichen Prävention, Unfallheilbehandlung, Rehabilitation und Entschädigung. Seit 1. Jänner 2009 bekleidet Kommerzialrätin Renate Römer die Position der Obfrau, 2011 wurde sie auf weitere fünf Jahre bestellt. Römer begleitet die seit 125 Jahren bestehende Versicherungsanstalt, deren Gründung auf einem ebenso alten Gesetz beruht, in einen umfassenden Changeprozess in die nahe Zukunft.

Prävention als wichtigste Aufgabe

"Prävention sehe ich als unsere Kernaufgabe, weil sich damit das Schadensgeschehen ursächlich beeinflussen lässt. Ich bin überzeugt davon, dass sich jeder Euro, den wir in Prävention investieren, vielfach rentiert. Ziel aller Maßnahmen ist es, dass Menschen jeden Tag gesund von Arbeit, Kindergarten und Schule nach Hause gehen können und nach einem erfüllten Arbeitsleben gesund das Regelpensionsalter erreichen", erklärte Römer. Die Präventionsschwerpunkte der AUVA decken alle Aspekte der Sicherheit und Gesundheit auf der betrieblichen Ebene ab, neben Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten auch berufsbedingte Erkrankungen, arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren sowie die betriebliche Gesundheitsförderung. Im Hinblick auf den demografischen Wandel sind die Erhaltung und Förderung der Arbeitsfähigkeit von älteren Beschäftigten ein wichtiges Anliegen der AUVA. Neben der erhöhten Schutzbedürftigkeit von älteren Beschäftigten, stellen auch ins Berufsleben eintretende junge und neue Beschäftigte, Schüler und Kindergartenkinder eine besondere Zielgruppe der Prävention dar. Die AUVA ist ständig herausgefordert, sich mit neuen Produkten und Dienstleistungen an die Anforderungen einer sich ändernden Arbeitswelt anzupassen. Eine Kernaufgabe der Prävention ist es, potenzielle Gefährdung zu identifizieren und gegebenenfalls geeignete Maßnahmen dagegen zu entwickeln. Dies führt auch zur Notwendigkeit von Grundlagenforschung, um die am besten geeigneten Präventionsmaßnahmen zu finden. Einen Präventionsschwerpunkt wird die AUVA gemeinsam mit anderen Stakeholdern beim Forum Alpbach 2013 setzen. Es gilt die Begriffe primäre, sekundäre und tertiäre Prävention sowie Verhaltens- und Verhältnisprävention zu klären und die Zuständigkeiten zu koordinieren. In vier Arbeitskreisen soll ein Arbeitsauftrag definiert werden mit dem Ziel eines Follow-up in 2014 um den weiteren Prozess voranzutreiben.

Auch für den anwesenden Sozialminister Rudolf Hundstorfer ist die AUVA ein wesentlicher Partner im Bereich der Prävention - vor allem auf betrieblicher Ebene funktioniere Prävention nur in gemeinsamen Schritten mit der leistungsstarken AUVA.

Mit dem Welldone-Team und der PERI Group diskutierten u.a.:

Kommerzialrätin Renate Römer, Obfrau der AUVA

Rudolf Hundstorfer, Bundesminister für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Dr. Ferdinand Felix, Stv.-Abteilungsleiter Spitäler und sonstige Vertragspartner im Hauptverband

Dr. Martin Fuchs, Chefarzt der SVA

Mag. Dr. Wolfgang Gerold, Stabsstellenleiter Medizinökonomie und Pharmazie im KAV

Dr. Martin Gleitsmann, Abteilungsleiter für Sozialpolitik und Gesundheit in der WKÖ

Prof. Dr. Hartmut Pelinka, Ärztlicher Direktor der AUVA

Dr. Josef Probst, Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger

Mag. Jürgen Rehak, Vize-Präsident des Österreichischer Apothekerverbands

Martin Staudinger, Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

KommR Wilhelm Turecek, Obmann-Stellvertreter SVA

Mag. Thomas Veitschegger, Vize-Präsident des Österreichischen Apothekerverbands

Prim. Univ.-Prof. Dr. Reinhold Kerbl, Vorstand der Abteilung für Kinder und Jugendliche LKH Leoben und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) Prim. Univ.-Doz. Dr. Sibylle Kozek, MBA, Österreichische Gesellschaft für Anaesthesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI)

Univ.-Prof. Dr. Michael Kunze, Vertreter der Österreichischen Liga für Präventivmedizin

Univ.-Prof. Dr. Ursula Kunze, Vize-Präsidentin der Österreichischen Liga für Präventivmedizin

Univ.-Prof. Dr. Manfred Maier, Leiter der Abteilung für Allgemein- und Familienmedizin im Zentrum für Public Health

Dr. Erwin Rebhandl, Präsident von AM PLUS Initiative für Allgemeinmedizin und Gesundheit

Univ.-Prof. Dr. Alexander Rosenkranz, Leiter der Klinischen Abteilung für Nephrologie, LKH Graz

Prim. Dr. Klaus Vavrik, Präsident der Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit

Univ.-Prof. Dr. Heinz Weber, Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Intensivmedizin

Univ.-Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin, MUW

Univ.-Prof. Dr. Ernst Wolner, Präsident des Obersten Sanitätsrat und Präsident des Rudolfinervereins

Dr. Susanne Herbek, Geschäftsführung ELGA GmbH

Mag. Christina Nageler, Geschäftsführerin IGEPHA

Ing. Andreas Kronberger, Geschäftsführer Baxter Healthcare

Mag. Theresa Philippi, ELGA GmbH

Mag. Ingo Raimon, Geschäftsführer AbbVie und Präsident des FOPI Dkfm. Manuel Reiberg, Geschäftsführer Daiichi Sankyo Austria GmbH Norbert van Rooij, Geschäftsführer Grünenthal GmbH

Die in diesem Pressetext verwendeten Personen- und Berufsbezeichnungen treten der besseren Lesbarkeit halber nur in einer Form auf, sind aber natürlich gleichwertig auf beide Geschlechter bezogen.

Rückfragen & Kontakt:

Welldone GmbH, Werbung und PR

Mag. (FH) Martina Dick und Mag. Elisabeth Kling | Public Relations

Tel.: 01-402 13 41-40 oder -12| E-Mail: pr @ welldone.at | Pressecorner: www.welldone.at