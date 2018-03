Csörgits zu Armutsgefährdung: Stabile Situation trotz Krisen-Folgen ist Erfolg der SPÖ-geführten Regierung

Mehr Kinderbetreuungsplätze und mehr Pflegeeinrichtungen als Hebel gegen Frauenarmut

Wien (OTS/SK) - Obwohl die sozialen Folgen der Krise noch durchaus spürbar sind, konnte die Anzahl der armuts- und ausgrenzungsgefährdeten Menschen in Österreich seit 2008 deutlich reduziert werden. Zur heute, Freitag, vom Sozialministerium präsentierten Studie zur Armutsgefährdung in Österreich (EU-SILC) sagte SPÖ-Sozialsprecherin Renate Csörgits: "Dass in den letzten fünf Jahren um 125.000 Personen weniger armuts- und ausgrenzungsgefährdet sind, zeigt das deutlich, dass die Maßnahmen der SPÖ-geführten Regierung und Sozialministers Rudolf Hundstorfer erfolgreich waren." ****

Die SPÖ-Sozialsprecherin führte in diesem Zusammenhang unter anderem die Arbeitsmarktpakete der Bundesregierung an: die Jugendbeschäftigungsgarantie, die europaweit Vorbildcharakter hat; die Maßnahmen, um Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer länger und gesund im Erwerbsleben zu halten, etwa "fit 2 work".

Besonders hoch ist die Armutsgefährdung laut EU-SILC für alleinerziehende Frauen mit Kindern. Das Schließen der Lohn- und Einkommensschere ist hier ein vordringliches Anliegen. Mit der Einkommenstransparenz und der Kinderbetreuungsoffensive wurden bereits wichtige Maßnahmen gesetzt, die zu verstärken sind. "Mehr Kinderbetreuungsplätze, auch für Schulkinder in Form von Ganztagsschulen, und mehr Pflegeeinrichtungen sind notwendige Voraussetzungen, um der Frauenarmut vorzubeugen", betonte Csörgits.

Besonders gefordert sei aber die Wirtschaft. Denn ein Großteil der armutsgefährdeten Frauen befinde sich in Niedriglohn-Branchen und Niedriglohn-Bereichen. "Von einem Ende der Lohndumping-Mentalität und von angemessener Entlohnung würden vor allem Frauen profitieren", zeigte sich Csörgits überzeugt. (Schluss) up/sn

