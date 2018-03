Österreichische Klassenlotterie feiert 100. Geburtstag

Jubiläumslotterie mit 5 Millionen Euro extra startet am 13. Mai 2013

Wien (OTS) - Die Österreichische Klassenlotterie feiert ihren 100. Geburtstag. Im Jänner 1913 von Kaiser Franz Joseph I. per Reichsgesetzblatt eingeführt, steht dieses Spiel nach wie vor für Luxus, Reichtum und die Erfüllung von Träumen. Im Jahr 1990 haben die Österreichischen Lotterien die Durchführung der Klassenlotterie von der damaligen Glücksspielmonopolverwaltung übernommen und mehrmals modifiziert und verbessert, um das Spiel stets attraktiv zu halten. Bei allen Veränderungen war aber wichtig, den Charakter des Spiels beizubehalten.

Die bevorstehende 176. Klassenlotterie mit Beginn 13. Mai 2013 wird anlässlich des 100. Geburtstages als Jubiläumslotterie geführt, in der 5 Millionen Euro zusätzlich - in Form von 100 Gewinnen zu je 50.000 Euro - ausgespielt werden. Abgesehen von diesen Zusatzgewinnen werden in dieser 176. Klassenlotterie im Laufe von sechs Klassen aus 250.000 Losen insgesamt 248.196 Gewinne im Gesamtwert von 126 Millionen Euro gezogen. Auf 28 Treffer entfällt dabei ein Gewinn von 1 Million Euro, den Höhepunkt bildet die Schlussziehung im Oktober mit dem Haupttreffer in Höhe von 5 Millionen Euro. Dazu gibt es als Zusatzspiele wieder die Goldklasse, in der insgesamt 200 kg pures Gold ausgespielt werden, und die Superklasse mit der Chance, täglich 100.000 Euro zu gewinnen.

Man kann an der Klassenlotterie mit einem ganzen Los oder mit einem oder mehreren Zehntelanteilen teilnehmen. Ein Zehntellos kostet für jede der sechs Klassen 15 Euro, ein ganzes Los demnach 150 Euro. Ein Los bzw. eine Losnummer kann auch mehrfach gewinnen. Erster Ziehungstag ist Montag, der 13. Mai 2013, wo es unter anderem gleich um die erste Million geht. Klassenlose sind in den Geschäftsstellen der Klassenlotterie erhältlich, nähere Informationen dazu gibt es unter www.win2day.at/klassenlotterie.

Mit ihren 100 Jahren ist die Klassenlotterie eines der traditionsreichsten Spiele der Österreichischen Lotterien, lediglich das Zahlenlotto "1-90" aus der Zeit Maria Theresias hat eine noch längere Geschichte, die bis ins Jahr 1752 zurückreicht. Die Klassenlotterie hat im Laufe dieses Jahrhunderts so manches mitgemacht. So musste sie etwa den politischen Veränderungen Rechnung tragen, fünf Währungsreformen überstehen und mit höchst unterschiedlichen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen fertig werden. Das Spiel bewies Klasse, hat alle Wirrnisse weggesteckt und wird vom Grundgedanken her heute noch genauso gespielt wie zur Zeit seiner Einführung. Und die für die Klassenlotterie typischen garantierten Millionengewinne wird es auch in den nächsten zumindest 15 Jahren geben, denn die Österreichischen Lotterien erhielten im Oktober 2011 die Konzession für alle Lotteriespiele, die seit 1. Oktober 2012 für 15 Jahre gilt. Damit ist auch die Fortführung der Klassenlotterie bis ins Jahr 2027 sichergestellt.

Weitere Informationen zur Jubiläumslotterie, zur Klassenlotterie im Wandel der Zeit und zur Tradition des Spiels sowie Bilder finden Sie auf www.lotterien.at.

