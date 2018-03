Junge Generation startet Petition für flächendeckendes "Free Wien-LAN"

Internet als wichtigstes Informationsmedium junger Menschen für alle zugänglich machen

Wien (OTS/SPW) - "Internet findet nicht nur daheim statt" betont Marcus Gremel, der Vorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ-Wien (JG-Wien) angesichts der vielen Entwicklungen im Bereich des "Web2Go". Junge Menschen wollen auch auf Plätzen, in Parks und Öffis problemlos online gehen und sollen dabei von der Stadt Wien unterstützt werden. "Deshalb haben wir eine Petition zum Thema Free Wien-LAN eingebracht", erklärt Gremel.

"Free Wien-LAN" soll allen in unserer Stadt, einen schnellen Zugang zum Internet bieten, unabhängig vom eigenen Datenpaket für Handy, Tablet oder Notebook. Damit wird ein gleichberechtigter Zugang zum mittlerweile wichtigsten Info- und Kommunikationsmedium für junge Menschen geschaffen. "Das wäre nicht nur eine große Hilfe für alle Wienerinnen und Wiener sondern auch für jene, die unsere Stadt besuchen", zeigt sich Gremel von den positiven Effekten überzeugt.

"Wenn uns 500 Menschen in Wien unterstützen, muss der Gemeinderat unsere Forderung behandeln" erläutert Gremel die nächsten Schritte. Dabei spricht er auch gleich weitere Möglichkeiten an, wie sich junge Wienerinnen und Wiener an dieser Aktion beteiligen können. Ab sofort kann mitbestimmt werden, wo die Einführung von "Free Wien-LAN" beginnen soll. "Schick uns einfach auf Facebook ein Foto von deinem persönlichen Hotspot und vote anschließend für einen der beliebtesten Plätze!", ruft Gremel alle zur Teilnahme auf.

Den Kampagnenauftakt bildet heute das "Wohnzimmer am Stephansplatz" bei dem sich alle Wiennerinnen und Wiener in gemütlicher Atmosphäre beim bereitgestellten W-LAN Hotspot einklinken können. Diese Aktion soll einen Vorgeschmack auf ein flächendeckendes Wien-LAN bieten.

Auftaktveranstaltung "Free Wien-LAN - get yourself connected":

Datum: heute, 12.04.2013, 14 Uhr

Ort: Stock im Eisen Platz, 1010 Wien

Free Wien-LAN auf Facebook:

https://www.facebook.com/freewienlan

Petition:

https://www.wien.gv.at/petition/online/PetitionDetail.aspx?PetID=73ac

7a339ce046ee9d138757d0dc4d9c

Rückfragen & Kontakt:

Luise Wernisch

Tel.: 0664/5053197

Junge Generation in der SPÖ Wien

Löwelstraße 18

1014 Wien