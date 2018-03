1. Art Austria Award 2013

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 11. April 2013 wurde im Rahmen der Art Night der 1. Art Austria Award, der mit je 10.000 Euro dotiert ist, in feierlichem Rahmen in der Ovalhalle im MuseumsQuartier übergeben. Die Jury - Dr. Elisabeth Leopold, Dr. Agnes Husslein, Mag. Max Hollein, Dr. Tobias G. Natter und Dr. Klaus Albrecht Schröder ist zu folgenden Ergebnissen gekommen:

Kategorie Verkannt: Gottfried Bechtold

Kategorie Angekommen: Michael Kienzer

Kategorie Aufstrebend: Christoph Weber

Die Art Austria Kunstmesse gratuliert den Gewinnern herzlich.

