Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im Mai 2013: Nähere Informationen im Internet unter www.einkaufsstrassen.at

2. Leopoldstadt

23. Mai: Flohmarkt mit Musik auf der Taborstraße

Aufgrund der Vielfältigkeit und Exklusivität seines Angebotes gilt der Flohmarkt in der Taborstraße schon seit Jahren als Geheimtipp. Er gehört zu den längsten Flohmärkten der Stadt, jedes Jahr kommen neue attraktive Stände, Gastronomie sowie ein Rahmenprogramm dazu. Auch Private haben die Möglichkeit, sich um einen Standplatz zu bewerben:

Platzvergabe unter 0676/935 42 40. Nähere Infos unter

http://www.taborstrasse.at/flohmarkt-2013/

3. Landstraße

31. Mai bis 15. Juni: Männerwochen

In zahlreichen Landstraßer Geschäften finden Männeraktionen statt.

4. Wieden

6. bis 11. Mai: Schokoherzen auf der Oberen Wieden

In der Woche vor dem Muttertag verteilen viele Kaufleute der Wiedner Favoritenstraße süße Schokoladenherzen an ihre KundInnen als Muttertagsgeschenk.

5. Margareten

10. und 11. Mai: Blumenfest mit Musik in Margareten 5er City

Jeweils von 8 bis 19 Uhr findet am Margaretenplatz das traditionelle Blumenfest statt.

Am 10. Mai können Sie unter tausenden verschiedenen Kakteen direkt vom Züchter wählen.

Am 11. Mai findet ab 12 Uhr zusätzlich das Margeritenfest statt -die neue Bezirksvorsteherin von Margareten, Mag. Schaefer-Wiery, wird erwartet und an die Besucher werden Blumenstöckerl verteilt. Begleitet wird das Margeritenfest mit Show und Live-Musik

7. Neubau

3. und 4. Mai: Flohmarkt mit Musik Neubaugasse

Zum 60. Mal findet Wiens "KUH"lster Flohmarkt statt. Mit 360 Ständen, 2 km Amusement und 5 Musikgruppen lädt der legendäre Flohmarkt zum Schmökern und Verweilen ein. InteressentInnen und KundInnen können von 8 bis 19 Uhr die Vielfalt des Flohmarktes genießen. Weitere Informationen unter www.neubaugasse.at.

8. Josefstadt

3., 10., 17., 24., 31. Mai: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuchen Sie den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße Ecke Schottenfeldgasse)

11. Simmering

6. bis 12. Mai: Sissi-Taler zum Muttertag

Muttertag im "Verein der Simmeringer Wirtschaftstreibenden":

KundInnen erhalten in allen teilnehmenden Betrieben einen Sissi-Taler als kleine Aufmerksamkeit.

12. Meidling

10. und 11. Mai: Marktfest in der Meidlinger Hauptstraße

Die Kaufleute der Meidlinger Hauptstraße laden von 8 bis 18 Uhr auf der gesamten Meidlinger Hauptstraße zum Marktfest ein:

vielfältiges Angebot an Textilien, Haushaltswaren, Spielwaren, diversen kulinarischen Schmankerln, gemütliche Pausen in den zahlreichen Restaurants und Cafés. Entdecken Sie die Meidlinger Hauptstraße und ihr attraktives Nahversorgungsangebot. Kinder bekommen eine süße Überraschung.

Meidlinger Markt

11. Mai: Zwischen 10 und 12 Uhr werden Blumen zum Muttertag verschenkt

13. Hietzing

24. und 25. Mai: Ober St. Veiter Grätzelfest mit Musik

Die Ober St. Veiter Kaufleute feiern eines der wohl traditionellsten Feste in Hietzing. Es erwarten Sie köstliche Schmankerl, Schnäppchen der örtlichen Kaufleute vor und in den Geschäften, sowie Marktstandeln, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, tolle musikalische Live-Acts und ein tolles Kinderprogramm. Das Ober St. Veiter Grätzelfest - das Fest für die ganze Familie!

15. Rudolfsheim-Fünfhaus

29. Mai: Maibaum-Umschneiden in der Reindorfgasse

Die Kaufleute der Reindorfgasse, die Pfarre und die Bevölkerung von Rudolfsheim-Fünfhaus schneiden gemeinsam am Kirchenplatz den Maibaum um. Jeder ist eingeladen, anzufeuern und Daumen zu drücken.

16. Ottakring

8. und 15. Mai: Der Nachtwächter von Alt Ottakring

Erleben Sie bei einem Rundgang durch Alt-Ottakring die Geschichte des Stadtteils und seiner Unternehmen in ungewöhnlicher Atmosphäre. Erfahren Sie, welche Geschäfte es hier früher gab, was ein "Hawara" oder ein "Burnheidler" sind und vieles mehr. Der Nachtwächter zeigt sein Grätzl bei unterschiedlichen Touren (Tour II am 8. Mai, Treffpunkt Matteottiplatz, Tour III am 15. Mai, Treffpunkt Wattgasse 9-11, jeweils um 18:30 Uhr). Weitere Details unter www.alt-ottakring.at.

10. und 11. Mai: Kräuterlinge zum Muttertag

Die Kaufleute des Brunnenviertels verwöhnen an diesen Tagen alle KundInnen mit kleinen Küchenkräutern nach Wahl (solange der Vorrat reicht).

10. und 11. Mai: Muttertag in Alt Ottakring

Die UnternehmerInnen in Alt Ottakring verteilen an Kundinnen -Muttis und Omis - handgemachte, wohltuende und duftende Seifen (solange der Vorrat reicht).

10. und 11. Mai: Muttertag in der Thaliastraße

Etwas Besonderes haben die Kaufleute der IG Thaliastraße für Mütter vorbereit. Eine nette Aufmerksamkeit wartet beim Einkauf in den Mitgliedsfirmen des Vereines (gekennzeichnet mit einem Muttertagsplakat) (solange der Vorrat reicht) Weitere Infos unter www.thaliastrasse.at

Brunnenmarkt

11. Mai: Zwischen 10 und 12 Uhr werden Blumen zum Muttertag verschenkt

18. Währing

ab Mai: Kutschkerdörfl-Gutscheinheft

Mit tollen Angeboten warten die Unternehmen des Kutschkerdörfl's in Währing auf. Das Gutscheinheft liegt in allen Betrieben des Kutschkerdörfls auf. Die Gutscheine können bis Samstag, 1. Juni, eingelöst werden!

4. Mai: Hundecontest

Wer ist der schönste Hund im ganzen Land? Der Währinger Hundecontest prämiert den allerliebsten Vierbeiner!

6.-18. Mai: Damentage in Währing

Rund um den Muttertag verwöhnen die Währinger Betriebe ihre Kundinnen bei den Währinger Damentagen. In den teilnehmenden Betrieben werden die Damen mit kleinen Aufmerksamkeiten, "Damenrabatten" und speziellen Angeboten verwöhnt.

8. Mai: 6. Cocktailpfad

Währings Gastronomen verwöhnen mit leckeren Cocktails in sieben Lokalen. Wo genau Sie die Cocktails um jeweils 1 Euro genießen können erfahren Sie auf: www.kutschkerdoerfl.at/cocktailpfad

10.-11. Mai: Muttertag in Währing

Die teilnehmenden Geschäfte des Währinger Wirtschaftsvereins, des Wirtschafts- und Kulturverein Weinhaus und der Kaufleute Kreuzgasse zeigen in der schönsten Sprache der Welt, dass Sie ihre Kundinnen schätzen.

11. Mai: Kinder-Kreativ-Werkstatt Währing zum Muttertag

Vor dem Muttertag laden die Kaufleute des Währinger Wirtschaftsvereins des Wirtschafts- und Kulturverein Weinhaus und der Kaufleute Kreuzgasse von 9 bis 13 Uhr die Kinder zum Muttertagsbasteln ein. Genießen Sie die das Einkaufen in der Währingerstraße, während die Kleinen Ecke Kutschkergasse/Währingerstraße kreative Bastelarbeiten gestalten.

19. Döbling

8., 15., 22., 29. Mai: Döblinger Wochenmarkt

Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten finden Sie am Döblinger Wochenmarkt immer mittwochvormittags in der Gatterburggasse!

20. Brigittenau

Hannovermarkt

11. Mai: Zwischen 10 und 12 Uhr werden Blumen zum Muttertag verschenkt

20. Mai: Aktion ab 20ten im 20ten

Für Kundinnen und Kunden des Vereines Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es zu Ihrem Einkauf nicht nur zu Halloween Süßes oder Saures, sondern an jedem 20ten im 20ten! Im Mai findet die Aktion aufgrund des Feiertages am 21. Mai statt.

21. Floridsdorf

9. Mai: 26. Floridsdorfer Frühlingskonzert

Ein kultureller Höhepunkt in Floridsdorf und ein Dankeschön der Wirtschaft 21 an die KundInnen ist das schwungvolle Frühlingskonzert mit dem Franz Lehár Orchester unter der Leitung von Prof. Gabriel Patocs. Es werden Werke von Franz Lehár, Robert Stolz, Emmerich Kálmán und Johann Strauss Sohn aufgeführt. Christine Stemprok (Moderation), Miriam Portmann (Sopran), Engene Amesmann (Tenor), Prof. Gabriel Patocs (Violine). Ehrenschutz: Bezirksvorsteher Ing. Heinz Lehner. Die Veranstaltung findet diesmal um 19 Uhr im Haus der Begegnung Floridsdorf, 1210 Wien, Angererstraße 14, statt.

10. und 11. Mai: Muttertag am Floridsdorfer Spitz Verteilaktionen

Unternehmen am Floridsdorfer Spitz verschenken Blumen oder die schon bekannte Spitz'n Wurst an alle Mütter!

Floridsdorfer Markt

11. Mai: Zwischen 9 und 11 Uhr werden Blumen zum Muttertag verschenkt

22. Donaustadt

3., 17., 31. Mai: Markttag ist!

Jeden zweiten und letzten Freitag im Monat gibt's von 10 bis 16 Uhr Spezialitäten am Bauernmarkt Stadlau. Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft uvm. Also - nichts wie hin - zum Bauernmarkt im Park um den Stadl in der Au!

10. bis 12. Mai: Muttertagsfest mit Musik

Um den Schüttauplatz in Kaisermühlen geht es rund. Musik, Speis' und Trank', Kinderattraktionen, Jahrmarkt-Feeling und vieles mehr. Bei freiem Eintritt kommen Alt und Jung auf ihre Kosten. Eine gute Idee nicht nur für alle, die den Muttertag in unterhaltsamer Atmosphäre verbringen möchten! Das Muttertagsfest der Kaisermühlner Kaufleute findet von Freitag bis Sonntag jeweils ganztägig statt.

17. bis 19. Mai: Asperner Straßenfest mit Musik

In der Zachgasse findet am Freitag von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr ein großes Straßenfest statt. Die Asperner und Esslinger Kaufleute bieten den Besuchern ein umfangreiches Programm auf einer großen Bühne, Tombola mit tollen Gewinnen. Für das leibliche Wohl sorgen Asperner und Esslinger Gastronomen. Kinder können sich auf Luftburg, Kinderkarussell sowie weitere Attraktionen freuen.

Freitagsprogramm: Friday Night Jam Band

Samstagsprogramm: Danube Dragons Pewees, MPFF Kinder Tanzvorführungen, Gudrun Ihninger, Danube Dragons Junior, Beate Schwarzinger, Tombola, Danube Dragons Seniors, Wiener Wahnsinn. Sonntagsprogramm: Danube Dragons Pewees, Austria Pur - Michael Morgan, Special Guest: Ulli Bäer

23. Liesing

11. Mai: Muttertagsaktion in Mauer

Der Maurer Geschäftsleuteverein verschenkt am Samstagvormittag im Einkaufsgrätzl Mauer rund um den Maurer Hauptplatz eine süße Aufmerksamkeit an die Kundinnen.

Alle Aktivitäten des Maurer Geschäftsleutevereins finden Sie auf www.mauer-event.at und www.facebook.at/EinkaufenInMauer

