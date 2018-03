FPÖ: Offener Brief an die Bundesministerin für Frauen und Öffentlichen Dienst Gabriele Heinisch-Hosek

Wien (OTS) - Sehr geehrte Frau Bundesminister!

Wie den Medien zu entnehmen ist, haben Sie Ihre Teilnahme an einer Diskussionsveranstaltung am 5. Mai 2013 im öffentlich subventionierten Wiener Kosmos-Theater zum Thema "Das Frauenbild der FPÖ" zugesagt. Sowohl der Text der Vorankündigung als auch die Auswahl der Diskussionsteilnehmerinnen und des Moderators zeigen deutlich, dass diese Veranstaltung ausschließlich gegen die FPÖ und deren Frauenpolitik, daraus folgend gegen die Mandatarinnen, Funktionärinnen, weiblichen Mitglieder, Sympathisantinnen und Wählerinnen gerichtet ist.

Was uns, als Vertreterinnen der Freiheitlichen Frauen, daran empört, ist nicht die Veranstaltung selbst sondern Ihre Teilnahme. Es ist offensichtlich, dass diese Diskussion politisch vollkommen einseitig ist. Moderator Hans-Henning Scharsach hat sich ausschließlich als Anti-FPÖ- Schreiber "profiliert", Freda Meissner-Blau und Barbara Klein sind eindeutig politisch links positioniert.

Als österreichische Frauenministerin vertreten Sie aber alle Österreicherinnen oder sollten dies zumindest tun! Frauen haben unterschiedliche Lebensmodelle, das muss in einer modernen und offenen Gesellschaft möglich sein. Mit einer Teilnahme an einer politisch einseitigen Hetzveranstaltung würden Sie sich gegen viele Frauen in Österreich stellen. Wir finden, dass ist einer Ministerin, die uns alle vertreten soll, nicht würdig.

Sehr geehrte Frau Minister Heinisch-Hosek, wir ersuchen Sie daher höflich, von der Teilnahme an dieser politisch einseitigen Hetz-Veranstaltung Abstand zu nehmen!

Carmen Gartelgruber, Bundesobfrau der Initiative Freiheitliche Frauen Monika Mühlwert, Bundesobfraustellvertreterin der Initiative Freiheitliche Frauen

Gabriele Palfy, Obfrau der Initiative Freiheitliche Frauen Burgenland Jutta Arztmann, Obfrau der Initiative Freiheitliche Frauen Kärnten Edith Mühlberghuber, Obfrau der Initiative Freiheitliche Frauen Niederösterreich

Rosa Ecker, Obfrau der Initiative Freiheitliche Frauen Oberösterreich Karin Berger Obfrau der Initiative Freiheitliche Frauen Salzburg Andrea Schartl, Obfrau der Initiative Freiheitliche Frauen Steiermark Carmen Gartelgruber, Obfrau der Initiative Freiheitliche Frauen Tirol Cornelia Spiß, Obfrau der Initiative Freiheitliche Frauen Vorarlberg Veronika Matiasek, Obfrau der Initiative Freiheitliche Frauen Wien

