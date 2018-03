Alltagssexismus NICHT mit der GRAS

Feminismus als Querschnittsmaterie

Wien (OTS) - Mit einer Medienaktion im Resselpark haben die Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) heute auf Alltagssexismus in der Gesellschaft hingewiesen. Die SpitzenkandidatInnen für die kommende ÖH-Wahl Marie Fleischhacker und Viktoria Spielmann zeigten klar auf, dass die GRAS gegen jede Art von Sexismus auftritt. Fleischhacker:

"Alltagssexismus wird oft nicht wahrgenommen und von der Gesellschaft zu Tode geschwiegen. Aber nicht mit uns!" Spielmann weiter: "Die GRAS kämpft dagegen an, dass Sexismus ständig verharmlost wird. Es muss selbstverständlich sein, dass Grenzüberschreitungen nicht akzeptiert werden und keinen Platz in der Gesellschaft haben. Wir schreien auf!"

In Anlehnung an die #aufschrei-Debatte zeigte die GRAS, dass auch in einer aufgeklärten Gesellschaft noch immer notwendig ist Ausgrenzung und grenzüberschreitendes Verhalten von Männern gegenüber Frauen aufzuzeigen. "Die frauenpolitischen Erfolge der letzten Jahrzehnte sind ein Schritt auf einem langen Weg", erklärt Spielmann. Fleischhacker ergänzt: "Wir sind jedoch noch nicht am Ziel. Es ist wichtig und richtig, dass auch auf den scheinbar harmlosen Po-Grapscher aufmerksam gemacht wird und auch diesem grenzüberschreitenden Verhalten kein Raum geboten wird." Auch an den Universitäten muss der alltägliche Sexismus, dem Frauen ausgesetzt sind, thematisiert werden. Fleischhacker: "Frauenfeindliche Witze von Studienkollegen und die männerdominierten technischen Studien stellen nur einen Teil des Problems dar". Spielmann weiter: "Sexismus ist oft ein Nährboden für sexuelle Gewalt. Professoren, die Studentinnen sexuell belästigen muss ein Riegel vorgeschoben werden."

Die GRAS ist eine der wenigen Gruppen, die vehement und konsequent seit Jahren gegen Sexismus in der Gesellschaft antritt und ihn thematisiert. Die GRAS wird auch weiterhin gegen Diskriminierung von Frauen auftreten und dagegen ankämpfen.

