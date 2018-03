FP-Mahdalik: Testbetrieb Mariahilfer Straße wird reine Farce

Nur Teil der Maßnahmen wird erprobt

Wien (OTS) - Den groß angekündigten Testbetrieb für die Verkehrsberuhigung auf der Mariahilfer Straße können sich SPÖ und Grüne getrost sparen, weil nach Informationen aus dem Magistrat nur ein Teil der geplanten Maßnahmen tatsächlich einbezogen wird, sagt FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Die Beruhigung bzw. Sperre einzelner Querungen samt neuem Einbahnzirkus in den Bezirken 6 und 7 sollen etwa nicht getestet werden, so dass sich die betroffene Bevölkerung kein Bild über die später zu erwartende, massive Mehrbelastung machen kann. Die Bewohner der Bezirke Mariahilf und Neubau werden also ebenso weiter für dumm verkauft wie die Kaufleute der Mariahilfer Straße, kritisiert Mahdalik und fordert den Stopp des rot-grünen Bürgerhäkels. (Schluss)otni

