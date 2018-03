ORF SPORT + mit Austrian Football League, Handball-Europacup, Austrian Volley League und dem Vienna City Marathon

Am 13. und 14. April im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programm-Highlights am Samstag, dem 13. April 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der Austrian Football League-Begegnung Swarco Raiders Tirol - Raiffeisen Vikings Vienna um 14.15 Uhr, des Handball-Europacup-Spiels Hypo Niederösterreich -Thüringer HC um 17.50 Uhr und des zweiten Finalspiels in der Austrian Volley League zwischen Hypo Tirol Volleyballteam und SK Posojilnica Aich/Dob um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom Moto-Grand Prix in Katar um 22.15 Uhr sowie Funsport mit Snowboard, Freeski und vielem mehr um 17.15 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Vienna City Marathon 2013 um 12.00 Uhr, vom Handball-Cupfinale der Damen Union Korneuburg - Hypo NÖ um 15.55 Uhr und vom Handball-Cupfinale der Herren um 17.45 Uhr sowie die Höhepunkte vom Vienna City Marathon 2013 um 20.15 Uhr, vom Fußball-Schülerliga-Finale 2012 um 11.15 Uhr, vom Beachvolleyball-Grand Slam der Herren in Klagenfurt 2012 um 13.00 Uhr und von der Skibob-WM in Bad Hofgastein um 19.45 Uhr sind die Programm-Highlights am Sonntag, dem 14. April.

Am ersten Spieltag der Saison 2013 in der Austrian Football League besiegten die Swarco Raiders die JCL Giants Graz mit 31:21 (7:0, 14:0, 10:0, 0:21). Vor 3.700 Zuschauern im Innsbrucker Tivoli Stadion zogen die Tiroler auf 31:0 davon, ehe die Giants im Schlussviertel gegen den Tiroler Nachwuchs zu Punkten kamen. Kommentator ist Michael Guttmann, an seiner Seite als Co-Kommentator fungiert Pasha Asiladab. In der Pause zeigt ORF SPORT + einen Ausblick auf die neue Saison der Beachvolleyball-Schwestern Doris und Stefanie Schwaiger.

Hypo Niederösterreich schuf sich im Halbfinal-Hinspiel im Handball-Europacup der Cupsiegerinnen gegen den Thüringer HC eine gute Ausgangsposition für das Spiel in der Südstadt. Die beiden Mannschaften trennten sich mit einem 32:32 (19:15). Kommentatorin ist Ulrike Schwarz-Hinterberger. In der Pause zeigt ORFSPORT + die Highlights von den Handball-EM-Qualifikationsspielen Österreichs gegen Serbien.

SK Posojilnica Aich/Dob hat in der AVL-Finalserie vorgelegt. Die Kärntner besiegten am Mittwoch in der JUFA-Arena Titelverteidiger Hypo Tirol Volleyballteam 3:1 (25:23, 27:29, 25:19,25:23). Es war der vierte Sieg im vierten Saisonduell. Spiel zwei in der "Best-of-7"-Finalserie steigt bereits am Samstag in der Innsbrucker USI-Halle. Kommentator ist Johannes Hahn.

Der Vienna City Marathon feiert 2013 seinen 30. Geburtstag. Der Lauf wird seit 1984 durchgeführt und mobilisiert als Österreichs größte Sportveranstaltung mehr als 40.000 Läuferinnen und Läufer. Teilnehmer aus mehr als 110 Nationen, darunter Weltstars des Laufsports, unterstreichen seine internationale Strahlkraft. 400.000 Zuschauer feuern die Teilnehmer an der Strecke entlang zahlreicher historischer Sehenswürdigkeiten an. Nach Laufstar Haile Gebrselassie, der das OMV Champions Race über die Halbmarathondistanz bestreiten wird, und Marathon-Streckenrekordhalter Henry Sugut hat das Elitefeld für den 30. Vienna City Marathon weitere Verstärkung bekommen. Mit mehreren kenianischen Siegläufern im Rennen darf man sich auf Laufgenuss vom Feinsten freuen. Suguts VCM-Bestzeit von 2:06:58 Stunden ist das erklärte Ziel der Asse. Kommentator ist Dietmar Wolff, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Michael Buchleitner.

Union Korneuburg und Hypo NÖ bestreiten das ÖHB-Cupfinale der Damen. Franziska Rath und Co. setzten sich gegen die SG UHC A. Landhaus/WAT21 mit 37:18 durch. Das klare Ergebnis kam vor allem durch eine sehr starke Leistung der Korneuburgerinnen nach der Pause zustande, denn zur Halbzeit stand es nur 14:12. Hypo NÖ trat im Halbfinale bei den ersatzgeschwächten MGA Fivers an. Erwartungsgemäß feierten die Südstädterinnen einen deutlichen Erfolg. Schon zur Pause führte Hypo NÖ mit 27:9, das Endergebnis lautete schließlich 52:16. Das Endspiel findet am 14. April in der Sporthalle Krems statt. Kommentator ist Johannes Hahn.

Die Gegner des Cup-Finales der Herren werden am 13. April in einem Final Four in der Sporthalle Krems ermittelt. In den beiden Halbfinal-Begegnungen treffen Fivers WAT Margareten und ULZ Sparkasse Schwaz sowie Moser Medical UHK Krems und Alpla HC Hard aufeinander. Kommentator ist Johannes Hahn.

