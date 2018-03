Beatrix Karl: "Wirtschaftskompetenz ist der Schlüssel zu effizienten Verfahren"

Unternehmenspraxis soll Wirtschaftskompetenz von Richtern und Staatsanwälten weiter steigern

Wien (OTS) - Um die Justiz noch besser im Kampf gegen Korruption und Wirtschaftskriminalität zu rüsten, möchte Justizministerin Beatrix Karl die Wirtschaftskompetenz der Richter und Staatsanwälte weiter stärken. Richteramtsanwärter können daher ab sofort betriebswirtschaftliche Praxiserfahrung bei österreichischen Top-Unternehmen sammeln. Zur Präsentation der Unternehmenspraxis lud Karl heute gemeinsam mit fünf Vorstandschefs führender österreichischer Konzerne zu einer Pressekonferenz ins Justizministerium.

"Gesteigerte Wirtschaftskompetenz ist der Schlüssel zu mehr Effizienz. Vor allem bei komplexen Wirtschaftsverfahren ist es für Richter und Staatsanwälte unerlässlich zu verstehen, wie betriebswirtschaftliche Abläufe funktionieren. Die Unternehmenspraxis leistet hier einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Wirtschaftskompetenz der Justiz und führt somit zu einer Verfahrensbeschleunigung", so Karl über die Vorteile der neuen Ausbildungsmaßnahme.

Während der Unternehmenspraxis arbeiten angehende Richter und Staatsanwälte zwei bis vier Monate in verschiedenen Abteilungen eines österreichischen Unternehmens. So erfahren sie aus erster Hand, wie betriebswirtschaftliche Prozesse in der Praxis ablaufen.

Die Vorstände - Willibald Cernko (Bank Austria), Peter Hagen (Vienna Insurance Group), Wolfgang Hesoun (Siemens Österreich), Monika Kircher (Infineon Technologies Austria) und Thomas Uher (Erste Bank) - begrüßten bei der Pressekonferenz die Initiative der Justizministerin. Gleichzeitig betonten sie auch die wichtige Rolle der österreichischen Justiz für die heimische Wirtschaft. Als Garant für eine gut funktionierende Rechtsprechung bilde die Justiz die Grundlage für ein florierendes Geschäftsleben, waren sich die erfolgreichen Manager einig.

