Baukonzern ALPINE baut 345 Wohnungen in Berlin-Mitte

Gestern wurde die Baugenehmigung für das 56 Mio. Euro Projekt erteilt

Salzburg (OTS) - Die ALPINE Bau Deutschland AG, eine Tochter des österreichischen ALPINE Gruppe, ist als Generalübernehmer mit der Planung und Bauausführung für das Wohnbauprojekt "Markgrafenkarree" in Berlin-Mitte beauftragt worden. Auf einem ehemaligen Schulgelände entstehen in den nächsten zwei Jahren 345 Mietwohnungen. Das Auftragsvolumen beträgt 56 Mio. Euro. Gestern wurde vom Berliner Bezirksstadtrat Carsten Spallek offiziell die Baugenehmigung für das Großprojekt an ALPINE und das Projektmanagement "Gold.Stein" erteilt.

Das Bauvorhaben Markgrafenkarree liegt in Berlin-Mitte in unmittelbarer Nachbarschaft zur Friedrichstraße und zum Gendarmenmarkt. Auf einer Gesamtwohnfläche von rund 30.000 m2 sind Ein- bis Vier-Zimmerwohnungen geplant. Großzügige, offene Innenhofbereiche sind Teil des Gesamtkonzepts der neuen Anlage, die Wohnen und Arbeiten in einem Wohnkomplex vereinen wird. Darüber hinaus sind Geschäfte für den täglichen Bedarf geplant sowie 180 Tiefgaragenplätze vorgesehen.

Rückfragen & Kontakt:

ALPINE Holding GmbH

Mag. Johannes Gfrerer

Konzernpressesprecher

Tel.: +43 662 8582 286

johannes.gfrerer @ alpine.at

www.alpine.at