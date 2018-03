Eröffnung der Ausstellung von Richard Wright im Theseustempel

Der Turner-Preisträger zeigt im Volksgarten ein filigranes Kunstwerk aus Blattsilber

Wien (OTS) - Der renommierte britische Künstler Richard Wright ist mit einem Team von Assistenten mehr als ein Monat lang damit beschäftigt, ein komplexes und einzigartiges Kunstwerk aus Blattsilber direkt an der Innenwand des Theseustempels zu produzieren. Wrights Werken ist oft ein kurzes Leben beschieden, denn sie bestehen nur bis zum Ende einer Ausstellung und werden anschließend übermalt. Das Wissen, dieses Werk nie wieder sehen zu können schärft die Sinne des Betrachters.

Richard Wright (geb. 1960) lebt und arbeitet im schottischen Glasgow. 2009 erhielt er den Turner Prize. Er wird von The Modern Institute in Glasgow, der BQ Gallery in Berlin und der Gagosian Gallery vertreten. Die Ausstellung im Theseustempel ist von 18.4. bis 29.9.2013 täglich von 11 - 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Presseführung anlässlich der Eröffnung der Ausstellung von Richard

Wright im Theseustempel



Wir laden Sie herzlich ein zu einer Presseführung am Dienstag, den

16.4. um 10 Uhr im Theseustempel, in Anwesenheit des Künstlers sowie

des Kurators Jasper Sharp, und bitten um Ihre Anmeldung unter

presse @ khm.at.



Datum: 16.4.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Theseustempel

Volksgarten, 1010 Wien



