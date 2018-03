"Universum" präsentierte "Schönbrunner Tiergeschichten" im Zoo

Wien (OTS) - Der Tiergarten Schönbrunn ist weit mehr als der älteste Zoo der Welt. Er vereint Natur aus allen Kontinenten auf 17 Hektar inmitten der Großstadt, ist Lebens- und Erlebensraum für Mensch und Tier zugleich. Rund 70 Tierpflegerinnen und Tierpfleger arbeiten im Schönbrunner Zoo, um 8.000 Tiere artgerecht und gut zu versorgen. Ihre besondere Nähe zu den Zootieren steht im Mittelpunkt der "Universum"-Dokumentation "Schönbrunner Tiergeschichten - Leben im Zoo", die gestern, Donnerstag, dem 11. April 2013, in der Tiergarten-ORANG.erie präsentiert wurde. Für den Film begleitete Lukas Beck mehrere Tierpflegerinnen und Tierpfleger ein Jahr lang bei ihrer Arbeit - und das nicht nur innerhalb des Zoos. ORF 2 zeigt die "Universum"-Dokumentation - eine Koproduktion von ORF, METAFILM und BMUKK, gefördert von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Cinestyria - am Dienstag, dem 16. April, um 20.15 Uhr.

Unter den zahlreichen Premierengästen:

Tiergarten-Schönbrunn-Direktorin Dagmar Schratter, "Universum"-Chef Andrew Solomon, die Metafilm-Produzenten Fritz Kalteis und Michael Cencig, Regisseur Lukas Beck, die beiden Sprecher des Films Nicole Beutler und Willi Resetarits, RTR-Chef Alfred Grinschgl, Filmfonds-Wien-Geschäftsführerin Gerlinde Seitner, Cinestyria-Generalsekretär Enrico Jakob, der WWF-Ehrenpräsident und langjährige Zoo-Direktor Helmut Pechlaner, der frühere Direktor des Naturhistorischen Museums Bernd Lötsch, Interspot-Geschäftsführer Heinrich Mayer, epo-film-Chef Dieter Pochlatko, die "Universum"-Filmer Barbara Fally-Puskás und Thomas Rilk sowie zahlreiche im Film mitwirkende Pflegerinnen und Pfleger des Tiergartens Schönbrunn.

In seinem Begrüßungsstatement hob "Universum"-Chef Andrew Solomon die lange Tradition der Zusammenarbeit zwischen "Universum" und dem Tiergarten Schönbrunn hervor. Er bezeichnete die aktuelle Produktion als "gelungenes Beispiel dafür, neue Aspekte des Naturfilms aufzuzeigen". "Lukas Beck ist es mit diesem 'Universum' gelungen, den Zoo ohne Mauern zu zeigen. Dieser Film leistet einen wichtigen Beitrag zum besseren Verständnis zwischen Mensch und Tier", so Solomon.

Für Tiergarten-Schönbrunn-Direktorin Dr. Dagmar Schratter "sind die Tiere bei uns im Zoo Botschafter für ihre bedrohten Arten im Freiland. Unsere Aufgabe ist es, die Besucherinnen und Besucher für die Welt der Tiere zu begeistern und so ihr Interesse für den Natur-und Artenschutz zu wecken. 'Arten schützen und erhalten' lautet das Motto im Tiergarten Schönbrunn. Wir beteiligen uns an internationalen Zuchtprogrammen und unterstützen viele Freilandprojekte. Aber nicht nur dadurch wirken wir als Drehscheibe für den Artenschutz weit über unsere Grenzen hinaus, sondern vor allem durch das persönliche Engagement unserer Pflegerinnen und Pfleger. Die Liebe zu den Tieren und der Wille, sich für den Erhalt bedrohter Arten und den Schutz der Natur einzusetzen, endet nicht mit Dienstschluss. Der Beruf des Tierpflegers ist für viele eine Berufung und dies zeigt das 'Universum' auf eindrucksvolle und einfühlsame Weise".

Die Metafilm realisierte mit "Schönbrunner Tiergeschichten - Leben im Zoo" ihre erste "Universum"-Produktion. Michael Cencig bezeichnete den Film als "typische Metafilm-Produktion, weil es darin um eine ganz besondere Beziehungsgeschichte geht, um jene zwischen Mensch und Tier". Fritz Kalteis dankte allen, die die Idee und Vision für diesen Film hatten und diese auch umsetzten. "Der ORF leistet hier seinem öffentlich-rechtlichen Auftrag Folge, das ist ein Film für Kinder, ein Film für die ganze Familie", so Kalteis, der sich darüber hinaus erfreut zeigte, dass die "Universum"-Produktion auch in Österreichs Schulen zu sehen sein wird.

Regisseur Lukas Beck beschrieb die Dreharbeiten im Zoo als "viel aufregender, als man denken würde. Es war wie in der Wildnis und es gibt nur ein Rezept, um Zootiere zu filmen: Geduld und Ruhe! Außerhalb der Öffnungszeiten im Tiergarten zu sein ist etwas ganz Besonderes: Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang mit den Tieren - das muss man erlebt haben! Und was die Pfleger betrifft, machen mich ihre Professionalität und Erfahrung fast sprachlos".

Eine junge Gepardin auf Reisen? "Universum" begleitet sie bei ihren ersten vorsichtigen Schritten im neuen Revier; sie soll - aus einem deutschen Tiergarten stammend - dem Wiener Zoo Geparden-Nachwuchs bringen. Flugübungen mitten in der Stadt? Die kleinen Falken sind aufgeregt: Es ist ihr erster Flugversuch - und der Balkon mitten in Wien eine ungewöhnliche Startrampe. Ein zierliches Flughund-Baby auf einer Wäscheleine? Friedlich hängt es mit seiner Mutter in der Küche, im Wohnzimmer die ersten Flugversuche. Nichts entgeht den wachsamen Augen der Tierpflegerinnen und Tierpfleger. Manche stellen ihr ganzes Leben in den Dienst ihrer Schützlinge. Mit den ihnen anvertrauten Tieren erleben sie Geburt und Heranwachsen, Altern und Tod - und manchmal auch das Ende einer ganzen Spezies. Es ist ein Leben, geprägt von Zuneigung und Verantwortung, von Enttäuschung und Glück -ein "Leben im Zoo".

Nähere Informationen zur "Universum"-Dokumentation "Schönbrunner Tiergeschichten - Leben im Zoo" sind unter http://presse.ORF.at verfügbar. Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

