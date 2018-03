Jahresergebnis 2012 der PORR-Gruppe: Turnaround geschafft - Die PORR auf Erfolgskurs

Rekordwert im Auftragsbestand / Produktionsleistung auf hohem Niveau / EBITDA auf über EUR 100 Mio. gestiegen / PORR zahlt wieder Dividende

Wien (OTS) -

Operative Entwicklung auf hohem Niveau des Vorjahres - Auftragseingang im Zeichen von Großakquisitionen

Die PORR erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 eine Produktionsleistung in Höhe von rund EUR 2,9 Mrd. und erreichte damit neuerlich das hohe Vorjahresniveau. Insbesondere in den wichtigsten Heimmärkten konnte die Leistung sogar ausgebaut werden.

Auch bei der Entwicklung des Auftragsbestands erwiesen sich die Heimmärkte der PORR als wesentliche Wachstumsregion - Deutschland verzeichnete ein Wachstum von 83 %, aber auch in Österreich und Tschechien wurde der Auftragspolster deutlich ausgebaut. Insgesamt konnte die PORR - trotz des anhaltend schwierigen ökonomischen Umfelds - ihren Auftragsbestand 2012 um 22 % auf rund EUR 3,4 Mrd. steigern, gleichbedeutend mit dem Höchststand ihrer Unternehmensgeschichte.

Das Berichtsjahr 2012 stand im Zeichen von Großakquisitionen vor allem in den Bereichen Bahn- und Tunnelbau sowie bei Hochbau-Großprojekten. In Deutschland wurden beispielsweise zwei weitere Baulose mit einem Volumen von rund EUR 266 Mio. im Rahmen des Bahnhofprojekts "Stuttgart-Ulm" gewonnen, ein anderer Auftrag der Deutschen Bahn betrifft die Hochgeschwindigkeitsstrecke Erfurt-Leipzig/Halle. In Österreich wurde die PORR mit dem Rohbau des neuen Krankenhauses Nord in Wien beauftragt. Auch in Doha/Katar gelang der PORR mit den enabling works für den U-Bahnbau der Einstieg in den Markt.

Positives Jahresergebnis und Nettoverschuldung signifikant reduziert

Die PORR kehrte nach dem schwierigen Jahr 2011 - das Ergebnis war durch Einmalaufwendungen aufgrund außerplanmäßiger Abschreibungen belastet - wieder in die Gewinnzone zurück. Das EBITDA erreichte im Berichtszeitraum 2012 EUR ca. EUR 104 Mio., das EBIT ca. EUR 54 Mio. Auch das EBT verzeichnet mit EUR 22 Mio. eine positive Entwicklung. Bei der Nettoverschuldung gelang eine Reduktion von EUR 636 Mio. auf EUR 587 Mio. Angesichts dieser Finanzzahlen wird die PORR für 2012 wieder eine Dividende ausschütten - der Hauptversammlung werden EUR 1,25 je Aktie vorgeschlagen.

Strategische Weichenstellung trägt Früchte - Neue Struktur erfolgreich implementiert

Maßgeblich für die stabile Entwicklung der PORR war die strategische Entscheidung, sich auf die Heimmärkte Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen und Tschechien zu konzentrieren und bei der Infrastruktur auf den internationalen Märkten gezielt und punktuell zu expandieren. Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation in der CEE/SEE-Region verfolgt die PORR hier außerhalb ihrer Heimmärkte nur Projekte, deren Finanzierung, etwa durch internationale Beteiligung, gesichert ist.

Zu den weiteren Erfolgsfaktoren zählten die neue stabile Eigentümerstruktur der PORR sowie der erfolgreiche Beginn der Konsolidierung im Immobilienbereich. Auch das 2011 eingeleitete Fokussierungs- und Optimierungsprogramm fitforfuture zeigte im Berichtsjahr 2012 erste positive Auswirkungen. Insbesondere die Straffung der Prozesse im Verwaltungsbereich und bei den Shared Services führten zu einer deutlichen Senkung der Sach-, Projekt- und Strukturkosten. Die schrittweise Ausweitung von fitforfuture auf das Baustellenmanagement im heurigen Jahr wird sich erneut positiv auf die Vermögens- und Finanzlage des Konzerns auswirken.

Optimistischer Ausblick für 2013

Die PORR setzt weiter auf intelligentes Wachstum bei ihren Kernkompetenzen und auf gezielte Ertragssteigerung. Sie konzentriert sich vor allem auf ihre stabilen Heimmärkte, in denen sie rund 90% ihrer Leistung erbringt, sowie auf selektive und ergebnisorientierte Bearbeitung der internationalen Märkte. 2013 wird das Immobilienportfolio weiter reduziert und optimiert. Angesichts der sehr guten Auftragssituation, ihrer strategischen Ausrichtung sowie der positiven Auswirkungen von fitforfuture geht die PORR zum jetzigen Zeitpunkt für 2013 von einem weiterhin stabilen Ergebnis aus.

