FP-Guggenbichler: Vassilakous neue Einbahnregelung am Schafberg ein "Flop"

Straforgien sind nächste Abzocke

Wien (OTS/fpd) - Nach anonymen Anzeigen im Bereich zwischen Eckpergasse und Schafbergbad tobten Parksheriffs und straften vor allem Anrainer unter der Devise "Aktion scharf", da die vorgeschriebene Restfahrbahnbreite von 2,60 Metern nicht gegeben war, wenn auf beiden Seiten Autos parken. Dabei gab es bis vor kurzem keine Probleme am Schafberg, kritisiert der Bezirksparteiobmann der FPÖ-Währing, LAbg. Udo Guggenbichler.

Auf Wunsch des Bezirksvorstehers wurde die unter Leitung der grünen Verkehrsstadträtin Vassilakou stehende Verkehrsbehörde beauftragt, ein Einbahnsystem am Schafberg auszuarbeiten. Offensichtlich unter Zeitdruck wurden Wünsche und Anregungen der Bevölkerung in keinster Weise berücksichtigt, sodass Anrainer Einspruch gegen die vom Magistrat erarbeitete und kürzlich vorgelegte "Einbahnregelung NEU" am Schafberg erhoben und Verbesserungsvorschläge sowie Anregungen einbrachten.

Auf Anfrage des Währinger FPÖ-Klubobmanns Georg Köckeis wird nun dem Vernehmen nach die Einbahnregelung vom Magistrat nochmals überarbeitet und neu gestaltet.

Köckeis erhofft sich bei der Neugestaltung eine massive Einbindung der Bevölkerung und fordert im Sinne der "direkten Demokratie" eine Bürgerbefragung. Auch sollte über Möglichkeiten markierter Parkplätze nachgedacht werden.

Nach der desaströsen Parkraumbewirtschaftung ist dies der nächste "Flop" der grünen Verkehrsstadträtin, die offensichtlich nur die Bevölkerung abzocken möchte und mit "Husch-Pfusch" Aktionen Arbeitsqualität sträflich vermissen lässt, sagt Guggenbichler und kündigt diesbezügliche Anfragen im Gemeinderat an. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle