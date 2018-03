ORF III mit Folge 11 von "Österreich I", Erinnerungen an Heinz Holecek und Luciano Pavarotti in Donizettis "Liebestrank"

Wien (OTS) - Wild, bizarr und schwierig zu begehen: "Land der Berge" wagt sich am Samstag, dem 13. April 2013, in die Bergwelt Kurdistans, die bereits vor Jahrtausenden Heimat einer blühenden Hochkultur war. Die innerpolitische Lage der vergangenen Jahrzehnte hat den größten Teil des Gebietes allerdings zu militärischem Sperrgebiet gemacht. Die Dokumentation "Kurdistan - Hochland der Götter" zeigt um 19.30 Uhr die Schönheit dieses alpinistisch größtenteils noch unerschlossenen Landes.

Im ORF-III-Hauptabend um 20.15 Uhr beschäftigt sich die elfte Folge von Hugo Portischs und Sepp Riffs zwölfteiliger Dokureihe "Österreich I" mit den ersten Kriegsjahren des Zweiten Weltkrieges. Im Mittelpunkt der Folge "Vom Siegen und Sterben" stehen der permanente Mangel an Rohstoffen und die verschiedenen Feldzüge u. a. mit der Besetzung Dänemarks und Norwegens im Frühjahr 1940. Besonders aber erinnert diese Folge an die Vertreibung und Deportation von Juden und anderen Minderheiten aus Österreich.

Um 21.55 Uhr zeigt ORF III Kultur und Information die erste Folge der brisanten Reihe "Naziverbrechern auf der Spur", die in den kommenden Wochen im "zeit.geschichte"-Samstag ihren Platz finden wird. "Das geheime Wissen um die V2" beleuchtet die Hintergründe von Hitlers Raketenprogramm unter der Leitung von Wernher von Braun. Insbesondere durch die V2-Rakete kamen Tausende Menschen im Zweiten Weltkrieg ums Leben. Nach Ende des Krieges setzten beide Seiten des Kalten Krieges alles daran, die Wissenschafter zu finden, die an der Entwicklung der V2 beteiligt gewesen waren, um die Kenntnisse der Forscher für ihre eigene militärische Vorherrschaft zu nutzen - wobei das Ziel, sie als Verbrecher vor Gericht zu bringen, nicht mehr verfolgt wurde.

Am Sonntag, dem 14. April, erinnert das Künstlerporträt "Zauber der Stimme - Querschnitt durch die Zauberflöte" um 19.15 Uhr an Heinz Holecek, der heuer 75 Jahre alt geworden wäre. Der Bassbariton und Allroundkünstler präsentiert diverse Anekdoten und Briefe Mozarts und ist selbst in der Rolle des "Papageno" an der Seite von Werner Hollweg, Edith Mathis und Renate Holm zu sehen.

Der große Tenor Luciano Pavarotti steht anschließend im Mittelpunkt des ORF-III-Hauptabends, wenn Barbara Rett um 20.15 Uhr Gaetano Donizettis Oper "Der Liebestrank" präsentiert: An der Seite von Kathleen Battle und Juan Pons ist Pavarotti in einer Inszenierung dieses komödiantischen Meisterwerks aus der Metropolitan Opera zu sehen.

Anschließend zeigt ORF III um 22.25 Uhr Robert Schumanns einzige Oper "Genoveva". In der Inszenierung aus der Oper Zürich 2008 steht Nikolaus Harnoncourt am Dirigentenpult, der einmal sagte, für ihn sei "Genoveva" ein Kunstwerk, für das man auf die Barrikaden gehen müsse. Die Regie von Martin Kusej entrümpelt jegliche Scheinromantik und legt eine hochdramatische Handlung rund um die berührende Leidensgeschichte der Heiligen Genoveva frei. In den Hauptrollen brillieren Juliane Banse, Shawn Mathey und Martin Gantner.

