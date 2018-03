100 Jahre Josef Meinrad, Rock von rechts u. v. m. im "Kulturmontag" am 15. März

Clarissa Stadler begrüßt Rechtsextremismus-Experte Thomas Rammerstorfer im Studio

Wien (OTS) - Zu einem abwechslungsreichen "Kulturmontag" begrüßt Clarissa Stadler am 15. April, live um 22.30 Uhr in ORF 2. Die Sendung erinnert an Jahrhundertschauspieler Josef Meinrad, dessen Geburtstag sich am 21. April zum 100. Mal jährt. Zwei weitere Beiträge zeigen, dass Musik sowohl heilsam als auch gefährlich sein kann: der zunehmende Anteil von Musiktherapien in der Schulmedizin einerseits und Musik als Botschafter von rechtsextremem Gedankengut andererseits stehen ebenfalls im Focus des "Kulturmontag". Live zu Gast im Studio ist Rechtsextremismus-Experte Thomas Rammerstorfer. Außerdem: ein Porträt der Modejournalistin, Widerstandskämpferin und "Lolita"-Übersetzerin Helen Hessel, über die demnächst eine Biografie erscheint, und vieles mehr. Im Anschluss an das Magazin steht um ca. 23.30 Uhr im "art.film" die ORF-Premiere von Patrice Lecontes Drama "Mein bester Freund" auf dem Programm.

National-Heiliger: 100 Jahre Josef Meinrad

Am 21. April wäre Josef Meinrad 100 Jahre alt geworden: Der "Kulturmontag" bittet den Jahrhundertmimen noch einmal vor den Vorhang und erinnert an eine außergewöhnliche Karriere. In 65 Bühnenjahren - schon als Zehnjähriger statierte er in "Wilhelm Tell" - absolvierte er 7.228 Auftritte, über die er akribisch Buch führte. Ursprünglich wollte Meinrad Priester werden und war wohl deshalb in der Soutane so glaubhaft. Sein "Pater Braun" wurde Kult. Wenn er als Valentin in Raimunds "Der Verschwender" zum Hobellied ansetzte, dann flogen nicht Späne, sondern flossen Tränen der Rührung. Als kaiserlicher Adjutant stand er "Sissi" bei und im patriotischen Science Fiction-Märchen "1. April 2000" charmierte er als Ministerpräsident des besetzten Österreich die Siegermächte ein.

Zum 100. Geburtstag zeigt ORF 2 am Sonntag, dem 21. April, um 9.05 Uhr im Rahmen der "matinee" das neue Filmporträt "Josef Meinrad - Ein Jahrhundertschauspieler" von Siegfried Steinlechner, der nicht nur das Werk des sprachlich wie darstellerisch brillanten Volksmimen hinterfragt, sondern auch: wer war der Mensch Josef Meinrad?

Seelen-Klänge: Musikalische Medizin - Wenn Musik gesund macht

Wie dringt man zu Patienten vor, die dem Tod näher stehen als dem Leben? Wie öffnet man die Seele eines Teenagers, der sich völlig von seiner Umwelt abgekapselt hat? Mit Musik! "Wo Sprache aufhört, fängt die Musik an", wusste etwa schon E.T. A. Hoffmann. Esoterisches Geschwätz also, schöngeistige Realitätsferne? Nein, Musiktherapie ist längst in der Schulmedizin angekommen. In Deutschland bieten zwei Drittel der psychiatrischen Kinder- und Jugendkliniken Musiktherapien an, Österreich hat gar ein eigenes Musiktherapiegesetz. Der "Kulturmontag" berichtet über neue Forschungsergebnisse und jüngste Therapieerfolge. Intensivmediziner Klaus-Felix Laczika setzt Musik ein, um Komapatienten zumindest ein Stück Leben zurückzugeben. Und Musikwirkungsforscherin Vera Brandes therapiert chronische Schmerzpatienten mit eigens komponierten Musikstücken.

Braun-Töne: Die Band "frei.wild" und ihr Volksempfinden - Musik, die krank macht?

Sie sähen ihre Feinde am liebsten in der Hölle schmoren, ihre Heimat aber sei noch nicht verloren. Nun, nicht alles, was sich reimt, ist Poesie. Auf die martialische Inbrunst, mit der die Band "frei.wild" die heimatliche Scholle beschwört, machen sich viele ihren ganz eigenen Reim: Die deutsche Phono-Akademie jedenfalls strich die Südtiroler Rocker von der Nominierungsliste zum renommierten Musikpreis Echo und die Stadt Wels kippte ein bereits fixiertes Konzert. Die Grauzone, in der sich die Musiker textlich bewegen, entpuppe sich bei näherer Betrachtung doch als sattes Braun. Dass Sänger Philipp Burger einst rechter Skinhead gewesen ist, wiegt vielen schwerer, als dessen Distanzierungen von der Nazi-Ideologie. Sind "frei.wild" nun also so harmlos wie sie sich geben oder wird hier rechtsextremes Gedankengut in den Mainstream eingeschleust? Begreifen junge Menschen überhaupt, welche Inhalte ihnen - manchmal schunkelig, manchmal punkig - um die Ohren gehauen werden? Und welche Gefahr stellt Rock von rechts generell dar? Der Versuch einer Analyse im "Kulturmontag". Dazu zum Gespräch im Studio:

Rechtsextremismus-Experte Thomas Rammerstorfer.

Der "Kulturmontag" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

