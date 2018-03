25 Jahre ORF-Minderheitenredaktion - Ein Rückblick mit Ausblick

"Heimat, fremde Heimat" am 14. April um 13.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der ORF-Minderheitenredaktion zeigt "Heimat, fremde Heimat" - präsentiert von Lakis Jordanopoulos - am Sonntag, dem 14. April 2013, um 13.30 Uhr in ORF 2 einen Rückblick auf die österreichische Geschichte der Migration in den vergangenen 25 Jahren aus dem Blickwinkel der "Heimat, fremde Heimat"-Kamera.

1988 wurde auf Initiative des damaligen Generalintendanten Thaddäus Podgorski die Zentrale Minderheitenredaktion des ORF gegründet. Seither berichtet die Redaktion in "Heimat, fremde Heimat" über die autochthonen österreichischen Volksgruppen und die zugewanderten Minderheiten. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums würdigte Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer im Rahmen eines Festakts im österreichischen Parlament die Leistungen der Minderheitenredaktion und lobte deren Einsatz für das Miteinander der Kulturen in Österreich in den vergangenen Jahren.

Bei der Veranstaltung wurde in Anwesenheit von ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz und Fernsehdirektorin Mag. Kathrin Zechner sowie zahlreicher Festgäste auch der neue Dokumentarfilm "Schatten der Scham" von Sabina Zwitter-Grilc gezeigt, der die Traumata der Opfer des Nationalsozialismus und ihre Weitergabe von Generation zu Generation behandelt. In ORF III Kultur und Information ist der Film am Samstag, dem 4. Mai, um 20.15 Uhr zu sehen.

"Heimat, fremde Heimat" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten. Weitere Statements zum 25-Jahr-Jubiläum, Infos zur Erfolgsgeschichte der ORF-Minderheitenredaktion sowie weitere Details zum Film sind in der Pressemappe unter http://presse.ORF.at abrufbar.

