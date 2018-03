Internationale Energie Agentur zeichnet "Heizen mit Öl" aus

Heimisches Kesseltauschprogramm als Vorbild für Europas Energieeffizienzmaßnahmen

Wien (OTS) - Die Internationale Energie Agentur (IEA) hat in ihrem Bericht, "Energy Provider - Delivered Energy Efficiency" die Förderaktion Heizen mit Öl mit "very good" bezeichnet. Die Förderinitiative moderner Öl-Brennwerttechnik dient in dem Bericht als Case Study. Damit empfiehlt die International Energy Agency die Förderinitiative als Vorbild für Energieeffizienzmaßnahmen - als einzige Maßnahme aus Österreich! Vorgestellt wurde die Aktion am 9. April in Brüssel.

Europa mit großem Interesse an Heizen mit Öl

Dienstag 9. April 2013 in Brüssel: Präsentation der Förderinitiative Heizen mit Öl GmbH von Martin Reichard, unter der Schirmherrschaft des Eurofuel und unter Teilnahme von Grayson Heffner, Verfasser des IEA Berichts, und Eva Hoos, von der Generaldirektion Energy der Europäischen Kommission, vor Vertretern des Europäischen Parlaments und NGOs.

Die Vortragenden sind sich einig: Förderprogramme wie das der Heizen mit Öl GmbH ermöglichen eine starke Reduktion des Energieverbrauchs bei sehr geringen Kosten - zur Erreichung der Klimaschutzziele der EU können solche Programme einen maßgeblichen Beitrag leisten.

Internationale Anerkennung für erfolgreiches Modell

Die seit 2009 laufende Förderaktion unterstützt den Austausch alter Ölkessel durch die moderne Öl-Brennwerttechnik. Beim Tausch eines Ölkessel winken - je nach Alter der Anlage - 2.000 bzw. 3.000 Euro, bei Großanlagen sogar 5.000 Euro. HMÖ-Geschäftsführer Martin Reichard freut sich über die internationale Anerkennung, ist aber nicht überrascht: "Den enormen Erfolg des Förderprogramms sehen wir jeden Tag. Wir evaluieren in regelmäßigen Abständen die Zufriedenheit unserer Antragsteller und bekommen immer dieselben positiven Rückmeldungen. In der letzten Untersuchung haben unglaubliche 98 Prozent der Befragten angegeben mit ihrer neuen Anlage zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. Dass unsere Aktion jetzt von einer renommierten Organisation wie der IEA ausgezeichnet wird, macht uns natürlich besonders stolz."

Kesseltausch ist kosteneffizienteste Energiesparmaßnahme

Die Modernisierung des Ölkessels kann eine Energieersparnis von bis zu 40 Prozent bei einer Investitionshöhe von durchschnittlich EUR 9.000,- bewirken. Durch die Förderung der Heizen mit Öl GmbH von bis zu 3.000 Euro können somit für 6.000 Euro die Energiekosten um bis zu 40 Prozent reduziert werden. Eine Umstellung auf andere Energieträger ist weitaus teurer und führt dabei nicht automatisch zu Effizienzsteigerungen.

Privat finanzierter Beitrag zum Umweltschutz

Über die Laufzeit von 2009 bis einschließlich 2016 ist das Programm mit 130 Millionen Euro dotiert. Das Programm läuft dabei vollkommen unabhängig von staatlicher Unterstützung und Steuergeldern. Pro Jahr können etwa 5.000 bis 7.000 alte durch moderne Ölkessel ersetzt werden. Bis einschließlich 2016 ist eine kumulierte Einsparung von umgerechnet rund 2,1 Terrawattstunden zu erwarten, was der jährlichen österreichischen Windkraftleistung entspricht.

Die entsprechenden Informationen zum Kesseltauschprogramm sowie das Antragsformular sind unter www.heizenmitoel.at abrufbar.

