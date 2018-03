Eröffnung der neuen STIHL Zentrale Österreich in Vösendorf

Motorgeräte-Hersteller hat ökologisches Vorzeigeobjekt bezogen

Vösendorf (OTS) - Mit begrünten Dachlandschaften und einem Nullverbrauch fossiler Brennstoffe setzt die neue STIHL Zentrale Österreich neue Maßstäbe im Bereich der Gewerbegebäude. Auf einer Nutzfläche von etwa 5.800 m2 entstand in Vösendorf nahe Wien das neue Vertriebs-, Logistik- und Schulungszentrum von STIHL Österreich. Damit verdreifachte der deutsche Motorgerätespezialist die bisherige Nutzfläche und investiert rund 14 Mio. Euro in den neuen Vorzeigestandort, der technisch wie ökologisch höchsten Standards gerecht wird: Das innovative Konzept ist auf die maximale Reduktion der Betriebskosten sowie auf einen CO2-freien Betrieb durch regenerative Energieformen ausgelegt. Geschäftsführer Alexander Hembach und Vorstandsmitglied Norbert Pick betonen die Bedeutung des wegweisenden Projekts, das die Region und den Wirtschaftsstandort weiter stärkt.

"Das neue Vertriebs-, Logistik- und Schulungszentrum ist ein Bekenntnis zu STIHL Österreich, unserer ältesten Vertriebstochter außerhalb Deutschlands, und ein Bekenntnis zu unserer ökologischen Verantwortung. Denn der Betrieb des Gebäudes wird mithilfe von Geothermie und Solarenergie ohne den Verbrauch fossiler Brennstoffe auskommen", erklärt Alexander Hembach, Geschäftsführer STIHL Österreich. Ein Großteil des Energiebedarfs wird aus hauseigenen Energiequellen - vom Erdsolespeicher unter dem Gebäude, über Solarthermie und Wärmepumpen - gewonnen. Der Bau erfolgte in Zusammenarbeit mit den Firmen HABAU und dem Generalplaner AGERES, die Fertigstellung erfolgte planmäßig im November 2012, so dass die Mitarbeiter im Dezember 2012 das Gebäude beziehen konnten.

Investition in die Zukunft

Schon beim Spatenstich wurde das Bauvorhaben von Gemeinde und Landesregierung begrüßt. Die neue STIHL Zentrale sichert viele wertvolle Arbeitsplätze in der Region und zeigt, dass sich vor allem auch im industriellen Bereich erneuerbare Energien effektiv einsetzen und kombinieren lassen. Pro Jahr werden so rund 160.000 kg CO2 eingespart.

Drehscheibe für Vertrieb und Logistik

Österreich ist seit der Gründung der Vertriebsgesellschaft im Jahr 1967 ein wichtiger Markt, der sich speziell in den vergangenen Jahren durch positive Geschäftsentwicklungen und starkes Wachstum ausgezeichnet hat. Der neue Standort ist für Alexander Hembach, Österreich-Geschäftsführer von STIHL, ein wichtiger Schritt in die Zukunft: "Die neue STIHL Zentrale schafft die notwendigen Ressourcen, stärkt den Standortverbund und sichert eine noch schnellere Versorgung des österreichischen Marktes. Außerdem werden wir unseren hohen fachlichen und serviceorientierten Anforderungen durch die verbesserten Ausbildungsmöglichkeiten im modernen Schulungszentrum zukünftig noch besser gerecht."

Eckdaten zum Standort im Überblick

160.000 kg CO2 Ersparnis

240 m2 Solarfeld

4.400 m2 geothermischer Speicher

5.800 m2 Nutzfläche

1,6 ha Gesamtfläche

14 Mio. Euro Investment

Über STIHL

STIHL ist international führender Hersteller von Motorsägen und bietet auf dem Gebiet motorbetriebener Geräte für Forst, Garten und Bau ein weltweit einzigartig breites Produktprogramm. Als einziger der Branche stellt STIHL alle wesentlichen Komponenten seiner Geräte auch selbst her. Seit den 90er Jahren gehört VIKING, Produzent und Vertreiber von hochwertigen Gartengeräten, zur STIHL-Familie. STIHL-Produkte werden heute in 160 Ländern der Erde von rund 35.000 Fachhändlern vertrieben. In Österreich werden rund 800 Fachhändler betreut.

