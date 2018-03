Unternehmensberatung AP-HS ist Spezialist für Organisations-Re-Design

Lernen Sie den Wert Ihrer Mitarbeiter kennen, sie sind der Schlüssel zum Erfolg

Wien (OTS) - AP-HS steht für Active.Personal-Human.Solution und bietet Unternehmungsberatung, Projekt- und Organisations-Entwicklung auf höchstem Niveau mit wissenschaftlich fundierten Methoden. AP-HS ist spezialisiert in Beratung, Planung und Durchführung von Organisations-Re-Design mittlerer und großer Unternehmen. Einer der Ansprüche von AP-HS in der Beratungstätigkeit ist es, ein Umfeld für Manager und Mitarbeiter zu schaffen, in dem sie optimal zusammenarbeiten können. Dazu haben die Spezialisten von AP-HS maßgeschneiderte Tools entwickelt. z. B. den Organisations X-Ray, mit dem die sozialen Strukturen und Beziehungsgeflechte im Unternehmen durchleuchtet werden können.

Alfons Parovszky, Gründer und Geschäftsführer AP-HS: "Mit dem von uns entwickelten Organisations X-Ray helfen wir unseren Kunden, ihre Organisation optimal auf die Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auszurichten. Das ist wichtig, da auch ein Manager einmal Urlaub machen muss und will und vielleicht ohne Sorgen mit seinen Kindern am Strand spielen mag, ohne dass dauernd das Telefon läutet. Und das geht nur, wenn seine Mitarbeiter selbst- motiviert und -gesteuert den Betrieb daheim am Laufen halten können."

Für einen Geschäftsführer eines Unternehmens ist es wesentlich sehr rasch zu wissen, von wem er die für ihn relevanten Informationen bekommt, um zu verhindern, dass er nur geschönte Berichte erhält. Die Frage ist, von welchen Personen die Geschäftsführung diese realen Informationen bekommt, die sie wirklich benötigt. "Jeder Geschäftsführer muss sich fragen: Habe ich die Hand am Puls des Geschehens oder ist dieser schon dabei bereits aufzuhören zu schlagen? Wo bekomme ich die Informationen her, die mir dabei helfen, meine Job optimal auszuführen", so Parovszky weiter.

Mit diesem Wissen bewaffnet arbeitet AP-HS gemeinsam mit dem Führungsteam des Kunden an der Frage, welche Organisationsform überhaupt Sinn macht. Es gibt keine allgemeingültigen Blue-Prints, denn jedes Unternehmen hat eigene und unterschiedliche Strukturen und Bedürfnisse. Nach der gründlichen Analyse, dem Organisations X-Ray, ergeben sich Möglichkeiten zur Optimierung der Organisation und der optimalen Einbindung der identifizierten Key-Player. Das können z. B. Maßnahmen zur Personalentwicklung für neue Führungskräfte gemeinsam mit der HR-Abteilung sein.

Ein neues Dienstleistungs-Angebot der AP-HS betrifft das sogenannte Transformations-Management bei Einführung z.B. einer Cloud-Lösung in mittelständischen Unternehmen. Zur Vereinfachung und Verbesserung von Veränderungsvorhaben wurde der "CloudKompass" entwickelt. AP-HS arbeitet dabei nach den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft im Bereich der sozialen Strukturen, Team- Kommunikation und Team- Dynamik, um organisatorisch nachhaltig und erfolgreich beraten zu können. Alfons Parovszky: "Der CloudKompass zeichnet eine Fieberkurve der Veränderungen im Unternehmen über einen Zeitraum von 24 Monaten, die mit der Einführung z.B. einer Cloud-Lösung einhergehen. Es gibt Leute im Unternehmen, die davon betroffen sind, quer durch viele Abteilungen. Ich verändere die Job-Rolle vieler Mitarbeiter und muss mir überlegen, wie ich mit diesen Menschen umgehe und wie ich das kommuniziere."

Ergänzend dazu ist ein weiterer Beratungs-Bereich von AP-HS das Human Asset-Management. Dabei ist die zentrale Frage, wie wertvoll Ihre Mitarbeiter in Euro sind und ob sie ihre Entwicklungsmaßnahmen auch entsprechend messen können. Alfons Parovszky: "Es ist für Unternehmen unbedingt nötig, den Wert seiner Mitarbeiter zu kennen und Antworten auf die Fragen zu bekommen wie: Erhöht sich dieser Wert oder fällt er? Wie kann ich rechtzeitig gegen Wissensverlust und Motivationsabfall vorgehen? Wie kann bei der derzeitigen Alterspyramide ein Abwandern meiner wichtigsten Schlüsselpersonen verhindert werden? Habe ich das Augenmerk am Puls meiner Mitarbeiter und erkenne ich rechtzeitig mögliche Schwächen bei der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit? Wenn ja, kann ich effizient entgegensteuern?"

