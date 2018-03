ÖAMTC: Achtung Autofahrer - Zweiradfahrer sind wieder unterwegs (+Foto)

Gefahrenquelle Kreuzung: Linksabbiegende Autofahrer übersehen Einspurige

Wien (OTS) - Nach fast fünf Monaten Pause tummeln sich wieder Mopeds, Roller und Motorräder auf unseren Straßen. Die Zweiradfahrer freut's, doch gerade zu Saisonbeginn ist Vorsicht angesagt. Den Motorradfahrern fehlt die Übung, zusätzliche Stolpersteine zu Saisonbeginn sind Salz und Rollsplitt auf der Straße, schlechter Grip durch niedrige Temperaturen - und Pkw-Lenker, die sich erst wieder an plötzlich auftauchende Biker gewöhnen müssen. "Viele Autofahrer sind nach der langen Pause nicht mehr gewöhnt, dass Zweiradfahrer unterwegs sind", erklärt Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik.

Generell rät der Motorrad-Profi der ÖAMTC Fahrtechnik zu gegenseitiger Rücksichtnahme, besonders auf langsamere Mopeds. Damit man als Autofahrer von Einspurigen nicht überrascht wird, sollte man regelmäßig in den Rückspiegel schauen und sich beim Spurwechseln oder Ausparken mit dem 3S-Blick absichern. "Das Vorschlängeln von Einspurigen in der stehenden Kolonne und vor Kreuzungen ist übrigens erlaubt. Statt neidisch zu sein sollte man bedenken: Jeder Einspurige ist ein Auto weniger und sorgt so dafür, dass der Stau kürzer wird", plädiert der ÖAMTC Fahrtechnik Profi für ein gemeinsames Miteinander.

Ein Drittel aller Motorrad-Unfälle passiert in Kreuzungssituationen

Zu besonderer Vorsicht rät der ÖAMTC Fahrtechnik Profi Vier- und Zweiradfahrern im Kreuzungsbereich. "Pkw-Lenker übersehen entgegenkommende Motorräder aufgrund ihrer schmalen Shilouette manchmal oder sie schätzen deren Tempo falsch ein", so Scheiblauer. Eine Gefahrenquelle, die sich auch durch die Analyse der ÖAMTC-Unfallstatistik bestätigt: 36 Prozent aller Motorradunfälle sind Kreuzungsunfälle, typische Situationen sind dabei Autofahrer, die beim Linksabbiegen Motorradfahrer übersehen.

Weitere 34 Prozent der Motorradunfälle sind Alleinunfälle, die durch Fahrfehler oder Unachtsamkeit verursacht werden. "Mit der Beherrschung der entsprechenden Kurventechnik könnten hier einige Unfälle verhindert werden. Ein weiterer wichtiger Aspekt wäre ein geübter Umgang mit Motorrad-ABS, um in Gefahrensituationen möglichst kurze Bremswege zu erzielen", betont der Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik.

Saisonstart mit Training

Ideale Vorbereitung auf die Saison ist ein Fahrtechniktraining. "Beim Kurs perfektioniert man das optimale Handling des Bikes. Egal, ob Kurven-, Blick- oder Bremstechnik - jeder Teilnehmer gewinnt fahrerische Sicherheit und diese Sicherheit erhöht den Spaß am Motorradfahren", so der Motorrad-Profi der ÖAMTC Fahrtechnik. Ein Motorrad Warm-up Training ist ideal, um nach der langen Winterpause die Reflexe zu schärfen und das richtige Gefühl für Schräglage und Geschwindigkeit zu bekommen. Im Mittelpunkt stehen das Erkennen und Vermeiden von Gefahrensituationen und die richtige Reaktion.

Probefahren mit ÖAMTC Fahrtechnik-Instruktoren auf der bike-austria Tulln

Probefahren unter Anleitung von ÖAMTC Fahrtechnik-Instruktoren kann man von 19. - 21. April 2013 auf der bike-austria in Tulln. Auf mehreren Indoor-Parcours stehen viele 125ccm-Motorräder, Roller und Mopeds für Testfahrten zur Verfügung. Die bike-austria ist ein Zweirad-Event der Sonderklasse. Rechtzeitig zum Saisonstart präsentieren die führenden Importeure und Hersteller Highlights und Neuheiten, ein breites Zubehör-Angebot sowie ein erweitertes Touristik- und Service-Spektrum rund ums Thema Motorradfahren.

Infos zur Veranstaltung findet man online unter www.bike-austria.at . Informationen und Anmeldemöglichkeit zu den Motorrad Trainings der ÖAMTC Fahrtechnik gibt's unter www.oeamtc.at/fahrtechnik .

Aviso an die Redaktionen: Bildmaterial zu dieser Aussendung ist unter www.oeamtc.at/presse abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation

Dagmar Halwachs

Tel.: +43 (0) 1 711 99-1218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at