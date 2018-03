Oxonitsch bei Festakt "10 Jahre Hauptbücherei" im Wiener Rathaus

Wien (OTS) - In der Woche von 8. bis 13. April wurde der 10. Geburtstag der Hauptbücherei am Gürtel mit einem vielfältigen Veranstaltungsprogramm für alle Wienerinnen und Wiener gefeiert. Gestern fand auch ein Festakt im Stadtsenatsitzungssaal des Rathauses statt.

Bildungsstadtrat Christian Oxonitsch verwies bei der Gelegenheit auf die Bedeutung und Wichtigkeit der Erfolgsgeschichte Hauptbücherei: "Sieben Millionen Menschen borgten in den letzten zehn Jahren über 19 Millionen Bücher aus. Die zahlreichen Angebote für Kinder wie etwa im Bereich der Leseförderung werden perfekt angenommen und damit laufend neue junge LeserInnen gewonnen. Auch die Virtuelle Bücherei mit dem E-Book Verleih muss ob der großen Nachfrage ständig erweitert werden. Die Hauptbücherei ist ein Ort des Wissens und ein Ort der Begegnung für Menschen jeden Alters, das freut mich als Bildungsstadtrat besonders."

Paulus Hochgatterer hielt eine Festrede. Hochgatterer ist bekannt für Werke wie "Caretta Caretta", "Die Süße des Lebens" und "Das Matratzenhaus". Er wurde unter anderem mit dem Literaturpreis der Europäischen Union und dem Österreichischen Kunstpreis für Literatur ausgezeichnet. In seiner Rede spannte er einen beeindruckenden Bogen vom entwicklungspsychologischen Stand eines zehnjährigen Kindes über Mark Twain bis hin zur erfolgreichen Ausstellung der Hauptbücherei: "Wir. Berichte aus dem neuen OE" und betonte die Notwendigkeit der Fähigkeit des Lesens und des Schreibens für ein selbstbestimmtes Leben.

Otto Brusatti erörterte danach in einem Gespräch mit dem österreichischen Filmregisseur Götz Spielmann, dem Theologen Adolf Holl und der Journalistin Oliveira Stajic , was die Hauptbücherei für sie persönlich bedeute und welche Rolle öffentliche Bibliotheken in Zukunft spielen werden.

Musikalisch begleitet wurde der Abend vom Blechbläser-Ensemble der Musikschule Leopoldstadt, das sein Können mit Stücken von Hans Leo Hassler, Johann Sebastian Bach und Duke Ellington eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Zu den GratulantInnen zählten u.a.: Magistratsdirektor Erich Hechtner, Stadtschulratspräsidentin Susanna Brandsteidl, BV Thomas Blimlinger, Vorstandsdirektor Dietmar Hoscher von Casinos Austria, die Autorinnen Milena Michiko Flasar und Cornelia Travnicek, Architekt Ernst Mayr, der Literaturkritiker Klaus Nüchtern, Ingrid Kralupper, die Geschäftsführerin des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels und viele andere Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

