Lukas Lang baut erdbebensichere Infobox in Katastrophengebiet

Wien (OTS) - Am 6. April jährt sich zum vierten Mal jene Nacht, in der ein schweres Erdbeben die italienische Stadt L'Aquila und die umliegenden Orte zu großen Teilen zerstörte. Besonders hart hat es den Ort Onna getroffen. Vier Jahre nach dem Beben startete ein umfangreiches Wiederaufbauprojekt. Dr. Hans Peter Haselsteiner stellte über seine Privatstiftung die wesentlichen Bauteile für eine Infobox in Onna zur Verfügung. Darin wird mittels interaktivem "Vorher-Nachher-Stadtplan" eine Übersicht zum Wiederaufbauprojekt nach dem Erdbeben 2009 präsentiert. Tragwerk und Hülle des circa 100 Quadratmeter großen Gebäudes wurden aus Bauelementen von Lukas Lang Building Technologies hergestellt, die durch Zug-Druck-Windverbände besonders erdbebensicher sind. Am 6. April 2013 wurde die Infobox "Projekt Onna" in einer feierlichen Zeremonie ihrer Bestimmung übergeben.

"Come era bella Onna" - Wie schön war Onna!

Die attraktiv gestaltete, begehbare Box bietet Besuchern und Interessierten sämtliche Informationen über das vom Erdbeben 2009 zerstörte Onna, vor und nach dem Beben. Zur Verfügung gestellt wurden die Bauteile für Tragwerk und Hülle der Infobox, bestehend aus Bauteilen von Lukas Lang Building Technologies, von Herrn Dr. Hans Peter Haselsteiner (CEO der STRABAG SE). Die Infobox mit Holzfassade verfügt über eine Geschosshöhe von 2,80 Meter und bietet eine Bruttogrundfläche von circa 100 Quadratmetern. Zug-Druck-Windverbände sorgen für eine erdbebentaugliche Struktur. "Mit der Infobox Onna unterstreicht Lukas Lang Building Technologies seine Kompetenz in Katastrophengebieten sichere Gebäude zu errichten. Mit unserem wegweisenden Skelettbaukonzept können wir zukünftig gemeinsam mit Hilfsorganisationen in Notfällen schnell und zuverlässig neuen, ansprechenden Wohnraum schaffen", erklärt DI (FH) Mag. (FH) Renate Jauk, Geschäftsführerin von Lukas Lang Building Technologies.

Der Wiederaufbau des historischen Ortskerns erfordert höchste bauliche und architektonische Qualität sowie Fingerspitzengefühl. In der Infobox wird anhand unterschiedlichster Präsentationsformen die Bedeutung einer adäquaten Umsetzung der umsichtigen Planung deutlich gemacht. Im Zentrum der Wiederaufbauarbeiten in Onna steht ein überzeugendes Gesamtergebnis, das Alltagstauglichkeit mit baukultureller Qualität verbindet und das der zerstörten historischen Bausubstanz gerecht wird. Die Infobox wird mit Unterstützung des italienischen Fernsehens RAI und dem MICC, Universität Florenz, bespielt. Die deutsche Botschaft in Rom hat die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen.

Über Lukas Lang Building Technologies

Lukas Lang Building Technologies steht für Planung und Errichtung moderner, flexibler und nachhaltiger Bürogebäude und Siedlungen. Das wegweisende Skelettbaukonzept lässt Gebäude jederzeit erweitern, verkleinern oder gänzlich abbauen und an anderer Stelle erneut aufbauen. Kommunen, Bauträger und Unternehmen finden in Lukas Lang Building Technologies einen verlässlichen Partner für die rasche Umsetzung nachhaltiger Bauprojekte - für Büro- und Verwaltungsgebäude sowie für Einfamilien-, Doppel- und Reihenhaus Siedlungen. 2008 wurde das Unternehmen mit Sitz in Wien gegründet, die Geschäftsführer sind Bmstr. DI (FH) Mag. (FH) Renate Jauk, DI Christian Leitner und Hans-Christoph Prutscher. Aktuelle Kernmärkte sind Österreich und Deutschland, mit dem mittelfristigen Ziel einer Ausweitung auf Gesamteuropa. Lukas Lang Building Technologies verzeichnet derzeit rund 7,5 Millionen Euro Umsatz jährlich und beschäftigt derzeit 26 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.lukaslang.com

