VP-Aichinger ad Mariahilfer Straße: Zuerst informieren, dann entscheiden

ÖVP Wien unterstützt Stimme der Vernunft in der Wiener Stadtregierung

Wien (OTS) - "Selten ist ein Projekt dieser Größenordnung so chaotisch abgewickelt worden. Jeden Tag gibt es zur Mariahilfer Straße neue, widersprüchliche Informationen. Aktuell ist etwa der grüne Bezirksvorsteher Blimlinger gegen die Befragung im Herbst aber wiederum für Querungsmöglichkeiten. Und mit den Dialogboxen wird wieder einmal Bürgerbeteiligung vorgegaukelt - echte Mitbestimmung sieht anders aus", kritisiert der Klubobmann der ÖVP Wien, LAbg. Fritz Aichinger, anlässlich des Starts der Dialogbox auf der Mariahilfer Straße.

Fritz Aichinger: "Was wir jetzt brauchen sind Fakten, Fakten, Fakten, damit sich die Bürger/innen eine Meinung bilden können. Wie sieht das zukünftige Parkplatzkonzept für die Mariahilfer Straße und die angrenzenden Bezirke aus, welche ökologischen Auswirkungen ergeben sich durch massiven Veränderungen der Verkehrsrelationen in den Bezirken und vor allem, was kostet die Probephase bzw. das Gesamtprojekt, um nur die wichtigsten Fragen herauszugreifen. Zuerst die Information, dann die Entscheidung durch die Betroffenen, das ist das 1x1 der Bürgerbeteiligung!"

Erfreulich sei aber, dass es bei all dem Chaos mit SP-Klubobmann Rudolf Schicker eine Stimme der Vernunft auf Seiten der Wiener Stadtregierung gebe. Seiner Meinung nach solle gefragt werden, ob ein Gesamtkonzept zur Mariahilfer Straße umgesetzt werden solle oder nicht. "Das war und ist auch die zentrale Forderung der ÖVP und von mehr als 4.000 Anrainern/innen, die die Petition unterschrieben haben. Unsere Unterstützung hat der SPÖ Klubobmann, wenn es sein muss auch gegen die grüne Vizebürgermeisterin und die beiden Bezirksvorsteher", so Aichinger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: T: (+43-1) 4000/81 913, F:(+43-1)4000/99 819 60

presse.klub @ oevp-wien.at