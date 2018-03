Kons goes Marino's Party

Wien (OTS) - Am Freitag, 19. April präsentiert die KONSuni in Kooperation mit dem Wiener Konzerthaus das Highlight im laufenden Studienjahr und lädt zum außergewöhnlichen Konzert: Unter der Leitung von Marino Formenti gestalten mehr als 70 KünstlerInnen der KONSuni gemeinsam mit Tora Augestad und DJ Tomate van Monte einen unvergesslichen Abend.

Uneheliche musikalische Verwandtschaften - Zeitgenössische Musik, Jazz und Pop

Wie klingt ein Beatles-Song, den Luciano Berio in ein knallrosa Plastik-Barockkostüm eingehüllt hat? Wie groovt der abstrakte Franco Donatoni, wenn man zuvor bei Jazz-Kompositionen von Roman Schwaller die Beine nicht still halten kann? Eine Nacht lang wird die ganze Untergrund-Etage des Wiener Konzerthauses von Marino Formenti und anderen hochkarätigen Gästen mit den jungen MusikerInnen der Konservatorium Wien Privatuniversität besetzt, um "uneheliche musikalische Verwandtschaften" zwischen "zeitgenössisch", Jazz und Pop auszuleben. Auf dieser Party wird nicht nur gelauscht, sondern es kann auch gesprochen, gegessen und getrunken werden. DJ set into the night...

70 Studierende, 7 Stunden Livemusik und 13 zeitgenössische KomponistInnen

Mit über 70 Studierenden der Konservatorium Wien Privatuniversität, mit mehr als 7 Stunden Livemusik und Werken von 13 zeitgenössischen KomponistInnen ist Kons goes Marino's Party die schillerndste Veranstaltung des aktuellen Studienjahres. Es werden Werke von u. a. Ary Barroso, Luciano Berio, John Cage, Franco Donatoni, Duke Ellington, Morton Feldman, George Gershwin, Olga Neuwirth, Cole Porter, Frederic Rzewski, Roman Schwaller, Kurt Weill und Nebojsa Jovan Zivkovic zu hören sein.

Das Konzert findet am Freitag, 19. April 2013 ab 19.00 Uhr im Wiener Konzerthaus (Lothringerstraße 20, 1030 Wien) statt. Karten gibt es um 14,- Euro (50% Ermäßigung für Jugendliche bis 26 Jahre) beim Wiener Konzerthaus: Tel.: 01/242 002, ticket @ konzerthaus.at oder www.konzerthaus.at.

Eine Kooperation von Wiener Konzerthaus (Reihe "Im Loth") und Konservatorium Wien Privatuniversität.

