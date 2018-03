FA-Rösch gegen Aufweichung der Lehre für Asylwerber

Wien (OTS) - Dass nun alle Asylwerber unter 25 Jahren in diversen Branchen eine Lehre machen dürfen, kommt für den Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA) LAbg. Bernhard Rösch nicht in Frage:

"Österreichische Jugendliche werden regelrecht vor den Kopf gestoßen. SPÖ-Hundstorfers Erlass muss sofort zurückgezogen werden!"

Mit dieser Aufweichung der bestehenden Rechtslage für Asylwerber am Arbeitsmarkt, würde für Scheinasylanten eine weitere Einladung geschaffen, um nach Österreich zu kommen. "Festzuhalten ist weiters, dass es sich beim Großteil der Asylwerber um Wirtschaftsflüchtlinge handelt, für die es ohnehin keinen Verfolgungsgrund gibt", so Rösch. Die Asylverfahren müssten vielmehr rasch verkürzt, am Besten innerhalb weniger Monate abgeschlossen werden. Dann würde Hundstorfers Erlass ohnehin obsolet werden.

Rösch sieht in dem Vorstoß des Sozialministers auch ein Eingeständnis dafür, dass er sowohl bei der Rot-Weiß-Rot-Card als auch bei der Lehrlingspolitik versagt habe. Dass es in diversen Branchen einen Lehrlingsmangel gibt, liege nicht daran, dass es zu wenig österreichischem Bewerber gäbe, sondern, dass die Rahmenbedingungen einfach viel zu schlecht seien.

Zahlreiche Verbesserungsverschläge - wie etwa die Wiedereinführung des Blum-Bonus - hatten die FA in den Vollversammlungen eingebracht, sind aber weitgehend abgelehnt worden.

