EANS-News: C-QUADRAT Investment AG / Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen: C-QUADRAT und ARTS feiern 10 Jahre Real Time Track Record

Vor zehn Jahren, im März 2003, sind C-QUADRAT und ARTS mit einem vollautomatischen trendfolgenden Handelssystem angetreten. Die überdurchschnittlich hohe Performance des Systems bei geringem Risiko hat private und institutionelle Anleger überzeugt. Inzwischen werden mit diesem innovativen Ansatz mehr als 1,9 Milliarden Euro verwaltet. Frei von menschlichen Emotionen managt das Team rund um Leo Willert trendfolgende Dachfonds nach einem Total Return Ansatz und folgt der Maxime, Verluste zu begrenzen und Gewinne laufen zu lassen. Mehr als 130 internationale Auszeichnungen innerhalb der vergangenen zehn Jahre belegen den Erfolg der Strategie von C-QUADRAT und ARTS.

Als die weltweiten Aktienmärkte vor zehn Jahren mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren, war das Ende einer zwanzigjährigen Boomphase besiegelt. Die jahrzehntelang mit Erfolg praktizierten Buy-and-hold-Konzepte funktionierten nicht mehr und verunsicherte Anleger waren auf der Suche nach Alternativen. Das war die Sternstunde für das vollautomatische trendfolgende Handelssystem von ARTS Asset Management, einem Unternehmen der C-QUADRAT Gruppe. Das computergesteuerte ARTS Handelssystem kann die Investitionsquote frei bestimmen und ermöglicht Investitionen, je nach Marktlage, in überdurchschnittlich performende Sektoren im Aktien- und Anleihenbereich. Das technische Handelssystem wählt dafür aus über 10.000 Investmentfonds aus 56 Ländern und 14 Branchen wöchentlich die trendstärksten Produkte aus. Die Auswahl der jeweiligen Assetallocation erfolgt rein regelgebunden, frei von menschlichen Emotionen.

"Zu Beginn des Jahrtausends war der ARTS Managementansatz, quantitativ mit einer extrem flexiblen Aktienquote zu managen, neu und kontroversiell. Zehn Jahre Real Time Track Record, der die positive Performance unserer Fonds bestätigt, lassen keine Zweifel mehr daran, dass der Total Return Ansatz von C-QUADRAT und ARTS funktioniert", sagt Leo Willert, Geschäftsführer und Head of Trading von ARTS Asset Management.

Vor zehn Jahren wurde erstmals ein Dachfonds nach dem C-QUADRAT ARTS Total Return Ansatz gemanagt. Mit der Mandatsübernahme des C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI, am 27. März 2003, bewährte sich das trendfolgende Handelssystem und für ARTS begann eine Erfolgsgeschichte. In den vergangenen zehn Jahren erwirtschaftete der Fonds eine Performance von 112,91 Prozent bzw. 7,84 Prozent p.a. (Stand: 27.3.2013).

Total Return auch am Anleihenmarkt

"Die ungewisse Situation, die wir vor zehn Jahren auf den weltweiten Aktienmärkten beobachten konnten, erleben wir heute in ähnlicher Form auf den Anleihenmärkten. Auch hier scheint die Ära der Buy-and-hold-Konzepte zu Ende zu sein", sagt C-QUADRAT Gründer und Vorstand Thomas Rieß.

Wie an den Aktienmärkten zeichnet sich nun auch hier ein Wechsel der Anlagestrategien ab. Denn der viele Jahre als sicher gelobte Anleihenmarkt ist unvorhersehbar und turbulent geworden. Die Wirtschaftswunder-Strategien, in denen mit - zumindest scheinbar - sicheren Staatsanleihen Renditen deutlich über der Inflationsrate erzielt worden sind, funktionieren im aktuellen Umfeld nicht mehr. Ein für konservative Anleger neues Bild zeichnet sich ab: Sicherheit wird in Zukunft Geld kosten. "Wer Renditen über der Inflationsrate erzielen will, muss - auch im Anleihenbereich - Risiken eingehen", sagt Willert.

Ob High-Yield-Anleihen, Corporate Bonds, Convertibles oder Fremdwährungsanleihen: welche dieser Kategorien die höchsten Renditen erzielen wird, weiß heute niemand so genau. Wenn es aber in einem dieser Bereiche einen klaren, langfristigen Trend gibt, werden die Trendfolger von C-QUADRAT und ARTS versuchen, genau dort investiert zu sein.

C-QUADRAT ist ein Asset Manager, spezialisiert auf quantitative und diskretionäre Absolut- und Total Return-Strategien. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und notiert seit 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und seit Mai 2008 an der Wiener Wertpapierbörse. C-QUADRAT hat sich mit der Analyse von Investmentfonds und als innovativer Asset Manager einen Namen gemacht. Sowohl institutionelle Kunden als auch Privatanleger vertrauen auf das Know-how von C-QUADRAT. Mit Büros in Wien, London, Frankfurt und Genf sowie Vertriebsaktivitäten in 17 Ländern ist C-QUADRAT europaweit aktiv.

ARTS Asset Management GmbH ist ein österreichisches Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf die Entwicklung technischer, quantitativer Handelssysteme spezialisiert hat. Komplexe mathematische Regelwerke bilden die Grundlage für ein aktives Fondsmanagement, bei dem alle Anlageentscheidungen unabhängig von menschlichen Emotionen getroffen werden. Basis für den erfolgreichen Einsatz vollautomatisierter Handelssysteme bildet eine eigens entwickelte, sorgfältig gepflegte und mehrmals täglich aktualisierte Datenbank, die diverse Daten zu ca. 10.000 Investmentfonds weltweit umfasst. Mit dieser Datenbank werden pro Monat mehr als 3,5 Millionen Datensätze verarbeitet. ARTS ist für das Management zahlreicher Investmentfonds im In- und Ausland verantwortlich und hat für hervorragende Managementleistungen und Anlageergebnisse bereits vielfache Auszeichnungen erhalten. Gegenwärtig werden mit dem ARTS-Handelssystem über 1,9 Mrd. Euro Assets verwaltet.

