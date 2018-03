Einladung PK: Leukämie - Präsentation einer neuen Behandlungsmethode

Linz (OTS) - Erstmals in Österreich ist ein an Leukämie erkrankter Patient mit einer neuartigen Behandlungsmethode bestehend aus Chemotherapie, Ganzkörperstrahlentherapie und Blutstammzelltherapie behandelt worden. In enger Kooperation haben Hämato-Onkologen des Krankenhauses der Elisabethinen Linz und Strahlentherapeuten des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern Linz diese neue Methode erfolgreich bei einem Patienten angewendet. Eine neuartige Software ermöglicht, dass die Stärke der Strahlentherapie in den verschiedenen Körperregionen gezielt gesteuert und dadurch empfindliche Organe wie Hirn, Lunge und Leber gezielt geschont werden. Dies führt zu einer Abnahme an kurz- und langfristigen Nebenwirkungen. Die Spezialisten der Krankenhäuser der Barmherzigen Schwestern und Elisabethinen Linz präsentieren Ihnen dieses österreichweit einzigartige Therapiekonzept, welches in Linz angeboten wird.

Ihre Gesprächspartner:

Prim. Univ.-Prof. Dr. Hans Geinitz, Univ.-Doz. Dr. Josef Hammer Abteilung Radio-Onkologie, KH Barmherzige Schwestern Linz

Prim. Univ. Doz. Dr. Ansgar Weltermann

Interne Abteilung - Hämatologie mit Stammzelltransplantation, KH der Elisabethinen Linz

Wir würden uns freuen, Sie bei der Pressekonferenz begrüßen zu dürfen.

Anmeldungen bitte bei Herrn Claus Hager, MBA, MSc unter 0732/7677-4884 oder claus.hager @ bhs.at

Einladung zur Pressekonferenz: Leukämie - Präsentation einer neuen

Behandlungsmethode



Datum: 15.4.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Linz 3 Stock,

Seminarraum 4

Seilerstätte 4, 4010 Linz



Rückfragen & Kontakt:

Claus Hager, MBA, MSc

Leitung Servicebereich PR & Marketing

KH der Barmherzigen Schwestern Linz

4010 Linz, Seilerstätte 4

TEL: 0732/7677-4884

E-MAIL: claus.hager @ bhs.at

WEB: www.bhs-linz.at